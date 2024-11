Proyectarán cine de Luca Guadagnino en la Lumière

A partir de este martes 5 y hasta el sábado 9, la Sala Lumière proyectará un ciclo de cine en honor del director, guionista y productor de cine italiano Luca Guadagnino (1971), con cinco de sus mejores películas, a las 16:00 horas, con entrada libre.

El ciclo inicia con la proyección de Melissa (2005), con la que el director se dio a conocer. Melissa es una joven de 16 años, cuyos padres, envueltos en sus propias vidas, son ajenos al hecho de que su hija está a punto de ser mujer. Adaptación al cine de un exitoso y polémico libro, sobre las aventuras sexuales de una adolescente siciliana en plena etapa de experimentación de camino hacia la madurez.

El miércoles 6 con Io sono l’amore (2009, El amante o Yo soy el amor), trata sobre la familia Recchi, una rica familia lombarda. Eduardo Tancredi, su mujer Emma, y sus hijos y abuelos componen el círculo familiar. Tanto Emma como el joven cocinero Antonio, son personajes que no encajan en este universo, y la pasión que surge entre ellos los llevará a romper todas las ataduras, pero a costa de pagar un precio muy alto.

El jueves 7 sigue con Call me by your name (Llámame por tu nombre, 2017), una historia sobre homosexualidad en los años 80; Elio es un joven de 17 años, quien pasa el cálido verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa.

El viernes 8, Bones and All (Hasta los huesos, 2022), una historia sobre el primer amor entre Maren, una joven que sobrevive al margen de la sociedad, y Lee, un vagabundo. Cuando se conocen, se unen en un viaje de mil millas que los lleva por carreteras, pasajes ocultos y caminos alternos en los Estados Unidos. Pero a pesar de sus esfuerzos, todos los caminos conducen a sus aterradores pasados y a una última parada que determinará si su amor puede sobrevivir a su forma de ser.

Y cierra el sábado 9 con Challenger (Rivales, 2024), ambientada en el mundo del tenis profesional, en el que una exjugadora convertida en entrenadora, Tashi, ha conseguido transformar a su marido Art en campeón de varios torneos del Grand Slam.

Tras una racha de derrotas, Tashi le inscribe en un torneo ‘Challenger’ -el torneo profesional de menor nivel-, en el que se reencuentra con Patrick, su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.