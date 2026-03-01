Proyectarán cine internacional en Cinema Culiacán

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán invita a las funciones gratuitas programadas para la próxima semana: ‘Hamnet’ el martes 3 de marzo y “Si pudiera, te patearía” el jueves 5, a las 17:30 horas en el Modular Inés Arredondo.

“Hamnet” es una cinta británica dirigida por Chloé Zhao, en la que actúan Jessie Buckley y Paul Mescal. Trata sobre la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la tragedia familiar que irrumpe en su vida. Una historia con el telón de fondo de la creación de una de las más conocidas e importantes obras de Shakespeare”.

“If had legs I´d kick you” título en inglés de la película “Si pudiera, te patearía”, dirigida por Mary Bronstein con las actuaciones de Rose Byrne y Delaney Quinn. Trata sobre Linda cuya vida literalmente está derrumbándose a su alrededor, ella intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, su marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta.

Cinema Culiacán (antes “Cine en tu Ciudad”) es un programa del Instituto Municipal de Cultura Culiacán que ha venido desarrollándose con una programación semanal desde hace 20 años, con el propósito de atender a un público que disfruta del buen cine.