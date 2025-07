Proyectarán cine internacional en la Sala Lumière

Esta semana la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura, exhibirá un ciclo de cine internacional con seis joyas del cine contemporánea, todas de 2023, que se exhibirán del martes 1 al sábado 5 de julio, con una función diaria, a las 16:00 horas, con entrada libre.

El ciclo inicia este martes 1 con el filme Cerrar los ojos (coproducción España-Argentina; director Víctor Erice, 2023); sigue el miércoles 2 con Mr. Dressup, La Magia de la fantasía (Canadá, dirección Robert McCallum, 2023); el jueves 3 con Perfect Days (Japón, dirección de Wim Wenders, 2023); el viernes 4 con The Boys in Boat (Remando como un solo hombre, Estados Unidos, dirección de George Clooney, 2023) y cierra el sábado 5 con El color púrpura (The color purple, Estados Unidos, dirección Sam Blitz Bazawule 2023).

Cerrar los ojos narra el caso de un célebre actor español, Julio Arenas, quien desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente. Muchos años después, este misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que evoca la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó.

Mr. Dressup, La Magia de la Fantasía es un documental que echa un vistazo detallado al famoso e icónico programa de televisión de Canadá que impactó a varias generaciones a lo largo de sus 39 años de presencia en la televisión y su legado continuo.