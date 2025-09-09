Proyectarán cine internacional esta semana en la Sala Lumière

El Ciclo de Cine Internacional continúa en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura, con cinco películas más, producidas en diversos países, con funciones del martes 9 al sábado 13 de septiembre, a las 16:00 horas y con entrada libre.

El ciclo inicia este martes 9 con el filme Homem com H (título original: Homem com H, dirección de Smir Filho, Brasil, 2025) y continúa este miércoles 10 con la película Mountainhead (Dir. Jesse Armstrong, Estados Unidos, 2025); el jueves 11 con Sinners (Pecadores, Dir. Ryan Coogler, EEUU, 2025); el viernes 12 con The Ballad of Wallis (La balada de la isla , Dir. James Griffiths, Reino Unido, 2025), y cierra el sábado 13 con The Wedding Banquet (El banquete de la boda, Dir. Andrew Ahn, Taiwán, 2025).

Homem com H repasa diferentes momentos de la agitada carrera del controvertido cantante Ney Matogrosso, pasando por su infancia, adolescencia y fama musical, y explorando los desafíos que enfrentó en una sociedad todavía muy conservadora como un ícono de la cultura gay y de la libertad sexual.

Mountainhead es una comedia sobre un exclusivo grupo de amigos ultra millonarios que se reúne en un lujoso y aislado refugio para lo que prometía ser un reencuentro lleno de excesos y nostalgia. Pero cuando una inesperada crisis internacional los sorprende, el ambiente se tensa y se muestra cómo son realmente.

Sinners es un thriller de terror en el que, tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

The Ballad of Wallis La balada de la isla es una comedia en la que Charles, un excéntrico ganador de la lotería, sueña con volver a reunir a sus músicos favoritos. Su fantasía se hace realidad cuando los miembros de la banda y antiguos amantes aceptan su invitación para tocar en un concierto privado en su casa de Wallis Island. Las viejas tensiones resurgen mientras Charles intenta salvar el concierto de sus sueños.

The Wedding Banquet es una comedia sobre dos gays que viven juntos en Manhattan. Para disipar las sospechas de los padres, Simon sugiere que organice una boda de conveniencia con Wei-Wei, una joven inmigrante que necesita la carta verde de inmigración para permanecer en Estados Unidos. Pero cuando los padres de Wai-Tung llegan a Nueva York insisten en organizar el banquete, lo que traerá muchas complicaciones.