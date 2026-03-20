Proyectarán comedia japonesa, este sábado en el Cinematógrafo ‘Marco Lugo’ del CMA

La película japonesa Ohayō (Buenos días), obra del director Yasujirō Ozu, se proyectará este sábado 21 de marzo, a las 18:00 horas, en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes.

Estrenada en 1959, la cinta es considerada una de las mejores comedias del cine oriental, según la crítica internacional.

En 1959 Yasujirō Ozu creó una delicada comedia costumbrista que confirma al maestro japonés como uno de los grandes observadores de la vida cotidiana.

Aunque en su momento fue recibida con discreción, hoy es celebrada como una de sus obras más accesibles y encantadoras, parte esencial de la filmografía de un cineasta cuya influencia ha marcado generaciones enteras.

La trama gira en torno a dos niños que, tras descubrir la televisión en casa de unos vecinos, inician una huelga de silencio para presionar a sus padres a comprar un aparato. Lo que parece un conflicto doméstico trivial se convierte en una exploración sutil sobre la comunicación, la modernidad y las convenciones sociales.

Ozu transforma un gesto infantil en un comentario lúcido sobre el lenguaje vacío de los adultos, donde los saludos cotidianos sustituyen conversaciones auténticas.

Cinematográficamente, la película conserva el estilo inconfundible de Ozu: cámara fija a la altura del tatami, encuadres geométricos y un ritmo contemplativo que permite observar los pequeños rituales de la vida suburbana japonesa.

En Ohayō, el humor surge de lo mínimo, de los silencios y las repeticiones, revelando que la verdadera revolución no siempre es ruidosa. La modernidad —representada por la televisión— entra al hogar como promesa y como amenaza, alterando la dinámica familiar sin necesidad de estridencias.

Ohayō demuestra que la grandeza del cine puede habitar en los gestos cotidianos y que el conflicto más simple puede contener una reflexión profunda sobre la convivencia humana.

Entrada libre, cupo limitado, la película se proyectará en su idioma original japonés con subtítulos en español, las puertas del Cinematógrafo se abrirán 20 minutos previos; el ingreso es por la puerta principal del CMA, situada frente a la Plazuela Machado.