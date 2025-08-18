Proyectarán el ciclo ‘Mujeres detrás de la cámara’, en la Sala Lumière

A partir del martes 19 y hasta el sábado 16 de agosto, continúa el ciclo de cine Mujeres detrás de la cámara, con una serie de filmes dirigidos por mujeres, en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura, a las 16:00 horas y con entrada libre.
Este martes se proyecta el filme Sabiduría garantizada (Alemania, 1990, dirección de Doris Dörroie); sigue el miércoles 20 con The bookshop (España, 2017, Dir. Isabel Coixet); el jueves 21 con Elisa y Marcela (España, 2019, Dir. Isabel Coixet); el viernes 22, Detroit, zona de conflicto (Estados Unidos, 2007, Dir. Kathryn Bigelow), y cierra el sábado 23 con Zero dark thirty (EEUU, 2012, Dir. Kathryn Bigelow).
Sabiduría garantizada (título original: Erleuchtung garantiert) es una comedia en torno a dos hermanos que atraviesan una crisis vital: Gustav, experto en feng shui, busca la paz interior; Uwe, por su parte, no le encuentra sentido alguno a la vida. Juntos emprenden un viaje a Japón para alejarse de su entorno y encontrar la tranquilidad, pero los problemas les persiguen a donde van.
The bookshop (La librería) narra la historia de Florence Green, una viuda que abre una librería en un pequeño pueblo costero de Inglaterra en 1959. Su sueño choca con la oposición de la influyente Violet Gamart, quien ve la librería como una amenaza a su poder social y a sus propios planes para el edificio.
Elisa y Marcela es un drama basado en hechos reales, situado en 1885, cuando dos chicas se conocen y, lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán al extranjero unos años. A su vuelta, el reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común. Ante la presión social, ellas trazan un plan.
Detroit, zona de conflicto es una crónica de las revueltas, motivadas por el racismo, que sacudieron Detroit durante el verano de 1967. Todo comenzó cuando la policía disparó a tres hombres desarmados durante una redada nocturna. La respuesta ciudadana derivó en uno de los disturbios civiles más violentos de la historia de los EEUU.
Zero dark thirty (La noche más oscura) narra la cacería emprendida por el gobierno de Estados Unidos contra el terrorista Osama Bin Laden. Tras varios años de investigación, y gracias sobre todo a la perseverancia de la agente Maya, se dio luz verde a la operación militar que acabó con la vida del líder de Al-Qaeda, cuando el comando SEAL de los marines penetró en su residencia en Abbottabad, Pakistán.