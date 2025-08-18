Proyectarán el ciclo ‘Mujeres detrás de la cámara’, en la Sala Lumière

A partir del martes 19 y hasta el sábado 16 de agosto, continúa el ciclo de cine Mujeres detrás de la cámara, con una serie de filmes dirigidos por mujeres, en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura, a las 16:00 horas y con entrada libre.

Este martes se proyecta el filme Sabiduría garantizada (Alemania, 1990, dirección de Doris Dörroie); sigue el miércoles 20 con The bookshop (España, 2017, Dir. Isabel Coixet); el jueves 21 con Elisa y Marcela (España, 2019, Dir. Isabel Coixet); el viernes 22, Detroit, zona de conflicto (Estados Unidos, 2007, Dir. Kathryn Bigelow), y cierra el sábado 23 con Zero dark thirty (EEUU, 2012, Dir. Kathryn Bigelow).

Sabiduría garantizada (título original: Erleuchtung garantiert) es una comedia en torno a dos hermanos que atraviesan una crisis vital: Gustav, experto en feng shui, busca la paz interior; Uwe, por su parte, no le encuentra sentido alguno a la vida. Juntos emprenden un viaje a Japón para alejarse de su entorno y encontrar la tranquilidad, pero los problemas les persiguen a donde van.

The bookshop (La librería) narra la historia de Florence Green, una viuda que abre una librería en un pequeño pueblo costero de Inglaterra en 1959. Su sueño choca con la oposición de la influyente Violet Gamart, quien ve la librería como una amenaza a su poder social y a sus propios planes para el edificio.