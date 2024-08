Con el objetivo de continuar promocionando una de las actividades más atractivas del puerto, el jueves 8 de agosto se proyectará de manera gratuita el mediometraje “El Clavadista”, en el Teatro de El Cid.

La cita es a las 19:00 horas, en el inmueble del complejo hotelero que tiene una capacidad para 425 personas.

Este proyecto independiente destaca uno de los valores culturales con los que cuenta Mazatlán, que se ha vuelto una tradición de más de siete décadas, y que se ha mantenido por un grupo de hombres que se ganan la vida desafiando a la muerte.

El film que lleva como eslogan “Ya con el cielo y con el mar a solas”, es dirigido por Fernando Alarriba y Daniel Reyes.

Es un proyecto que comenzó cómo una investigación hace seis años y el cual refleja la vida cotidiana de estos hombres, explorando no solo su relación con el mar y las rocas, sino también sus historias personales y los desafíos que enfrentan.

Fernando Alarriba en compañía de Jesús Gaxiola, de Grupo El Cid; Enrique Vega Ayala y Alejandra Osuna, representantes del Instituto de Cultura Municipal y la Secretaria de Turismo, respectivamente, así como uno de los protagonistas de la historia, el clavadita Ernesto Mejía “El Chikis”, dieron a conocer sobre la próxima proyección del documental.

“Estamos contentos y emocionados de ver este documental tan importante, Fernando muchas felicidades por el trabajo y a todo el equipo, que han hecho, es algo realmente majestuoso para nosotros los mazatlecos, para el sinaloense, yo les comentaba hace un ratito que nosotros no vimos como mazatlecos inclusive no sabemos la majestuosidad y la importancia historia y cultura de este proyecto”, dijo Jesús Gaxiola.

“El Clavadista no solo es ir a ver que se avienta un clavado una persona, no sino todo lo que viene desde hace 70 años, nosotros como mazatlecos tenemos la encomienda muy importante de promocionarlo a alto nivel, hasta donde podamos, y hacer de esto algo bonito para Mazatlán que es un destino que está creciendo muchísimo. Estamos contentos que nos hayas considerado para estar aquí, para hacer la presentación, y El Cid siempre va a ser la casa de todos los mazatlecos, de ustedes para poder trabajar en conjunto con este proyecto tan importante y que no sea el único que es el primero de muchos más y bienvenidos”.

“El clavadista” es un proyecto integral que estará alojado en un sitio web, www.elclavadista.com, en donde el público, a través de una aportación de 20 pesos, podrá observar el documental, acceder a contenidos especiales y ser impulsores del proyecto.

La entrada a la función será gratuita. Y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube: elclavadistamzt.