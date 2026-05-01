Proyectarán este sábado ‘Portrait of a Lady on Fire’, en el Cinematógrafo del CMA

Ganadora del premio a Mejor Guion en el Festival de Cannes 2019, “Portrait de la jeune fille en feu” (Retrato de una mujer en llamas), se proyectará a partir de las 18:00 horas este sábado 2 de mayo en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes.

Esta cinta dirigida por la cineasta Céline Sciamma se ha consolidado como una de las historias de amor más rigurosas y conmovedoras del cine contemporáneo, la película destaca por su precisión formal y por una puesta en escena que privilegia la mirada, el silencio y la construcción del deseo sin artificios.

Ambientada en el siglo 18 , la historia sigue a Marianne, una pintora encargada de realizar el retrato de Héloïse antes de su matrimonio. Lo que inicia como un ejercicio de observación se transforma en un vínculo amoroso profundo y plenamente correspondido, sin embargo, el tiempo que comparten es limitado: la estructura social ya ha decidido su destino.

Desde lo cinematográfico, Sciamma construye una obra de contención extrema donde cada encuadre y cada gesto tienen un peso significativo, la ausencia de música incidental y el uso del silencio potencian la intensidad emocional, la película no plantea la imposibilidad del amor, sino su interrupción: aquí el sentimiento existe con plenitud, pero es el mundo quien lo niega.

La entrada será libre con cupo limitado, las puertas se abrirán 20 minutos previos a la proyección, ingresando por la entrada del CMA frente a la Plazuela Machado. La película se proyecta en su idioma original francés con subtítulos en español.