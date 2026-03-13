Proyectarán Itu Ninu en el Cinematógrafo ‘Marco Lugo’

La película “Itu Ninu” (2023), de la cineasta mexicana Itandehui Jansen, una aventura de ciencia ficción, se proyectará este sábado 14 de marzo, a las 18:00 horas, en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes.

La película filmada en Edimburgo se presentó en 2023 en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival Internacional de Cine de Copenhague y en el Festival de Cine de Arizona, y conquistó premios al mejor largometraje de ciencia ficción en festivales como Madrid, Copenhague, Arizona, entre otros.

En México su estreno comercial fue en diciembre del 2025 y tomó medidas específicas durante su producción para reducir su huella de carbono.

Situados en el año 2084, Ángel es un migrante climático en una ciudad bajo constante vigilancia, y se gana la vida cultivando plantas para una misteriosa patrona. Un día, se cruza con Sofía, otra migrante climática que trabaja en una planta de reciclaje, y descubren una conexión inesperada: un lenguaje compartido.

Esta película es protagonizada por Alejandra Herrera, Armando Bautista García, y Nadia Ñuu Savi.

La película se proyecta en su idioma original mixteco con subtítulos en español, las puertas del cinematógrafo se abren 20 minutos previos al inicio de la misma, el acceso es por la entrada principal del CMA, frente a la Plazuela Machado.