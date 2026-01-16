Proyectarán ‘La Reserva’ en el Cinematógrafo ‘Marco Lugo’

Este sábado inicia la temporada de proyecciones del 2026 en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, con la película ganadora del Festival Internacional de Cine de Morelia “La Reserva”, ópera prima de Pablo Pérez Lombardini.

La cita es este 17 de enero a partir de las 18:00 horas, en el Cinematógrafo del Centro Municipal de Artes. Al concluir el largometraje los asistentes tendrán contacto directo con el cineasta quien responderá sus preguntas.

Rodado con actores no profesionales, este largometraje retrata la lucha real de los defensores del medio ambiente de toda América Latina contra la deforestación.

La película está basada en testimonios reales, la fotografía es en blanco y negro, obra de Moritz Tessendorf.

En una región de Chiapas donde el bosque es sustento, frontera y botín, una guardabosques detecta el avance de la tala clandestina. El problema no es solo el delito, es el pacto silencioso que lo sostiene. A medida que decide intervenir, la historia se vuelve una escalada de presión social, amenazas y aislamiento. Aquí la tensión no nace del “quién lo hizo”, sino del “qué cuesta decir que no”.

Lombardini construye un relato de pulso firme, sin melodrama. La puesta en escena es contenida, casi austera, deja que el paisaje hable y que el peligro se sienta por acumulación, no por gritos.

La fotografía trabaja el territorio como personaje —un espacio hermoso, sí, pero también vulnerable— y el ritmo narra con precisión, cada escena aporta una capa nueva al conflicto.

El tema de fondo es claro, cuando el crimen se normaliza, la valentía se vuelve una rareza.

La entrada es libre, con cupo limitado, las puertas se abrirán 20 minutos previos a la proyección, ingresando en calle Carnaval S/N, sobre la Plazuela Machado, la película está hablada en idioma en español, tendrá subtítulos en inglés.