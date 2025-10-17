Proyectarán ‘Lázaro de noche’ en el Cinematógrafo ‘Marco Lugo’

Este sábado 18 de octubre a las 18:00 horas iniciará un ciclo de largometrajes pertenecientes a la Gira del Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma de México (FICUNAM), en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, con la proyección de “Lázaro de noche”.

El presente film es de la autoría del director Nicolás Pereda, fue realizado en el 2024 y desde su estreno se ha presentado en el Festival Internacional de Marseille 2024 y en la Viennale, festivales que destacan lo más arriesgado e innovador del cine contemporáneo.

En la trama tres amigos cuarentones se presentan a una audición cinematográfica que los obliga a revisitar su juventud y a representar una versión insólita de la historia de Aladino. En el proceso, emergen viejos deseos, tensiones no resueltas y un triángulo amoroso que amenaza con fracturar una amistad de décadas.

La película transita entre la ficción, la memoria y la actuación, creando un juego narrativo tan íntimo como enigmático.

Con su estilo minimalista y experimental, Nicolás Pereda convierte la rutina en un espacio de revelación y juego. Lázaro de noche es una reflexión sobre cómo el paso del tiempo afecta los vínculos humanos, y cómo el cine y el teatro pueden ser espejos incómodos pero necesarios para confrontar nuestras propias contradicciones.

La entrada es libre con cupo limitado, las puertas del CMA se abrirán 20 minutos previos a la proyección y la película se proyectará en su idioma original español.