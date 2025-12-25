Proyectarán ‘Mi Pobre Angelito’ en el Jardín Botánico

La magia de la Navidad se sigue haciendo presente noche a noche en Jardín Botánico Culiacán, donde música en vivo en la voz de Vanesa Ortiz y experiencias interactivas con la naturaleza te esperan este 25 de diciembre para seguir celebrando la unión familiar de las fiestas decembrinas.
En la edición 2025 de Navidad en el Botánico la magia tiene voz, pues una de las nuevas experiencias del recorrido lumínico es un árbol que gracias a la tecnología habla, escucha y sorprende a los visitantes, un momento donde la naturaleza y la imaginación se encuentran.
El viernes 26 de diciembre se proyectará la película Mi Pobre Angelito a las 19:00 horas, actividad incluida en la cuota de acceso a Navidad en el Botánico.
Todavía tienes oportunidad de despertar tus sentidos en este espectáculo que ya es una tradición en la capital sinaloense, que sigue disponible del 25 de diciembre al 11 de enero del 2026, excepto 24 de diciembre y 31 de enero; con horario de 18:00 a 22:00 horas.
Viva un momento que despierte los sentidos y le recuerde que la Navidad también se siente, se escucha y se vive entre luces, palabras y naturaleza.
Los boletos están disponibles en la página web www.botanicoculiacan.org y en taquilla de Jardín Botánico Culiacán, la cuota de recuperación es de 50 pesos. Los Adultos mayores, niños menores de cinco años y personas con discapacidad tienen acceso gratuito.