Proyectarán ‘No Other Choice’, de Corea del Sur, en el Cinematógrafo Margo Lugo

“No Other Choice” (La única opción), del director Park Chan-wook, considerada una joya de la comedia de Corea del Sur, se proyectará este sábado 7 de febrero, a las 18:00 horas, al Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, la obra fue seleccionada para contender por los Oscar 2026.

Este largometraje ha sido protagonista en diferentes festivales, en los pasados Globos de Oro fue nominada a Mejor Película (Comedia/Musical), Mejor Película No inglés y Lee Byung-Hun a Mejor Actor (Comedia/Musical), en los Critics Choice 2026 obtuvo nominaciones (incluida Guion Adaptado).

La trama ofrece la historia de un especialista de la industria papelera, presionado por el desempleo y la idea de “mantener el nivel de vida”, decide asegurar su futuro de la manera más torcida: eliminando a su competencia.

Lo que inicia como plan racional, se convierte en espiral de paranoia y violencia. El director Park Chan-wook no filma “historias”, filma mecanismos: deseo, miedo, ambición, vergüenza. “No Other Choice” toma una premisa brutalmente actual —la precariedad y la ansiedad por sobrevivir— y la convierte en una sátira oscura con filo de thriller.

En manos de otro director sería un sermón; en manos de Park es una máquina elegante que te hace reír... y luego te cobra la risa, el film se basó en la novela “The Ax”, de Donald E. Westlake.

La entrada será libre con cupo limitado, la película se proyectará en su idioma original, el coreano, con subtítulos en español, el acceso se dará 20 minutos previos a la función ingresando por la entrada principal del Centro Municipal de las Artes frente a la Plazuela Machado.