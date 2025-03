Proyectarán ‘No Other Land’ en el Cinematógrafo ‘Marco Lugo’

Ganadora al Oscar 2025 como Mejor Documental, “No Other Land” (2024), de los directores Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor, se proyectará este sábado 22 de marzo a las 18:00 horas en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes.

Este documental no es solo una denuncia, es un testimonio vivo de un conflicto que no da tregua, filmado por activistas palestinos e israelíes, “No Other Land” muestra el desalojo forzado de comunidades en Cisjordania con una cercanía brutal.

No hay distancia, no hay narradores explicando el contexto con voz calmada, lo que hay son imágenes que te meten de lleno en la desesperación, la rabia y la impotencia de quienes ven sus hogares desaparecer frente a sus ojos.

Pero lo que hace que esta película golpee con más fuerza es la relación entre los propios cineastas. Un periodista israelí y un activista palestino construyen un vínculo en medio del despojo, lo que agrega otra capa de complejidad: ¿es posible la empatía cuando la realidad sigue aplastando cualquier intento de reconciliación?, pero la relación entre ambos se tensa por la enorme desigualdad que los separa: Basel vive bajo ocupación militar mientras que Yuval vive libremente y sin restricciones

No es un documental que busque soluciones ni equilibrios forzados. Es crudo, urgente y necesario. No hay filtros, solo la verdad incómoda de un conflicto donde las víctimas siguen sumándose mientras el mundo mira hacia otro lado.

Además de la estatuilla del Oscar, este largometraje obtuvo dos premios en el Festival de Berlín; fue nominado en la categoría Mejor Documental a los premios BAFTA (Reino Unido), Premios del Cine Europeo, y a los Premios Independent Spirit Awards.

La película se proyecta en su idioma original con subtítulos en español, las puertas del Cinematógrafo se abrirán 20 minutos antes de su proyección, la entrada es gratuita y es en el acceso principal del CMA frente a la Plazuela Machado.