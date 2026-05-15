Proyectarán ‘Noches blancas’ en el Cinematógrafo Marco Lugo

Este sábado termina el ciclo romántico en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, cuando a las 18:00 horas se proyecte el film “Noches Blancas” (1957), del director italiano Luchino Visconti, un clásico exitoso del país europeo.

El largometraje está basado en el libro de Fiódor Dostoyevski, “Noches blancas” es una de las representaciones más delicadas del amor no correspondido en la historia del cine, ganadora del León de Plata en el Festival de Venecia, la película combina el romanticismo literario con una puesta en escena profundamente estilizada.

La historia sigue a un hombre solitario que conoce a una mujer mientras ella espera el regreso de otro. Durante una serie de encuentros nocturnos, él se enamora, mientras ella permanece anclada a una promesa. La relación se construye en ese desequilibrio: uno avanza, la otra espera.

Visconti crea un espacio casi onírico, donde la ciudad parece suspendida y el tiempo se dilata. La iluminación, los decorados y el ritmo narrativo convierten la espera en una experiencia estética y emocional. Aquí el amor no se consuma porque está orientado hacia otro lugar. No hay traición ni error: solo una dirección distinta del deseo.

Existen diferentes versiones llevadas a la pantalla grande de esta misma novela, la primer producción fue la francesa de 1938 “Les nuits blanches de Saint-Pétersbourg”, (1938), dirigida por Jean Dréville; también francesa de 1971 “Cuatro noches de un soñador”, a cargo de Robert Bresson; también la adaptación hecha en Irán en 2003, por Shabhaye Roshan.

La entrada será libre con cupo limitado, las puertas del cinematógrafo se abren 20 minutos previos a la proyección, siendo el ingreso en la entrada del CMA frente a la Plazuela Machado, la película se proyecta en su idioma original italiano con subtítulos en español.