Proyectarán ‘Rigo: Una confesión total’, en el Cinematógrafo

Las proyecciones del Festival de Cine Gira Ambulante 2025 continúan este sábado 20 de septiembre en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, para la tercera cita llega “Rigo: Una confesión total” (1979), del director Víctor Vio.

En este documental musical el cineasta nos presenta el retrato del famoso Rigo Tovar, cantautor tamaulipeco, va más allá de su música: es un reflejo de una sociedad que necesitaba convivir, reunirse, celebrar.

A través de imágenes de sus conciertos masivos y entrevistas íntimas, la película reconstruye cómo Rigo se convirtió en símbolo de unidad popular, en un momento donde las fronteras socioeconómicas parecían insalvables.

Víctor Vio consigue plasmar no solo al ídolo, sino también el contexto: una época marcada por la necesidad de pertenecer, de vibrar en colectivo y compartir un instante donde la música era la brújula que unía a todos.

Rigo: Una confesión, conserva intacta su capacidad de emocionar, como archivo vivo de un México que bailaba sus penas y esperanzas en el mismo ritmo.

La cita para ver este documental es a las 18:00 horas, se abren las puertas del cinematógrafo 20 minutos antes de la proyección, siendo el acceso por la entrada principal del CMA en calle Carnaval S/N frente a la Plazuela Machado, la entrada es gratuita, con cupo limitado.