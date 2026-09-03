Proyectarán ‘Tardes de soledad’ en el Cinematógrafo del CMA

El premiado documental “Tardes de soledad”, del director Albert Serra, se proyectará gratis este sábado 5 de septiembre a las 18:00 horas en el Cinematógrafo del CMA en Mazatlán. La cinta aborda la tauromaquia desde una mirada observacional.

La ciudadanía tendrá la oportunidad de ver una de las producciones documentales del cine español. La función se llevará a cabo en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes.

La película de Serra se aproxima al mundo de la tauromaquia desde una perspectiva observacional. Sigue al torero peruano Andrés Roca Rey durante una corrida, desde el momento de su preparación hasta el final del día.

Durante su recorrido por los festivales, este film obtuvo la Concha de Oro a Mejor Película en el Festival de San Sebastián 2024. Recibió también el Premio Feroz Zinemaldia y otros reconocimientos ese mismo año.

En esta producción, Serra se aleja de las convenciones del documental tradicional. Evita explicar la tauromaquia y, en su lugar, observa.

La cámara permanece junto al torero, registra su preparación, sus silencios, sus movimientos, la intimidad antes de salir al ruedo y la transformación del cuerpo frente al animal. El resultado es una experiencia cinematográfica donde el tiempo adquiere una importancia fundamental.

Uno de los logros de “Tardes de soledad” se encuentra en su construcción audiovisual. La fotografía, a cargo de Artur Tort Pujol, y el trabajo sonoro permiten percibir la corrida no solo como espectáculo, sino como una experiencia física.

Se aprecian elementos como la respiración, el sudor, el miedo, la concentración, el ruido, el silencio y el movimiento. Serra convierte el ritual taurino en un estudio sobre el cuerpo humano frente al peligro y la relación entre hombre, animal y público.

“Tardes de soledad” es una película para mirar con atención. Representa un ejercicio de cine documental que transforma un día de trabajo en una experiencia intensa, física y contemplativa.

La entrada será libre, con cupo limitado. La película se proyecta en su idioma original con subtítulos en español. Las puertas del Cinematógrafo se abrirán 20 minutos previos al inicio, ingresando por la entrada principal del CMA, en calle Carnaval sin número, frente a la Plazuela Machado.