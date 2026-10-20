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Ópera

Público disfruta de la puesta en escena ‘Così fan tutte’ en el Villavicencio

La obra de Mozart, interpretada por el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa, ofreció una noche de enredos amorosos y pasión musical en el Teatro Pablo de Villavicencio

Leopoldo Medina |
20/10/2026 11:56
20/10/2026 11:56

El público de Culiacán disfrutó la ópera bufa Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, presentada por el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa en el Teatro Pablo de Villavicencio.

La función, forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, obra que se destacó por sus voces y expresividad musical al piano, por la maestra Zlatina Valcova.

$!Voces educadas deleitan al público asistente.
Voces educadas deleitan al público asistente.

Los asistentes siguieron con atención los giros de la historia, respondiendo con sonrisas a los momentos más divertidos de los enredos amorosos, engaños y pruebas de fidelidad. La dirección de la puesta en escena estuvo a cargo del maestro Marco Rodríguez.

Così fan tutte, estrenada en Viena en 1790, cuenta con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo Da Ponte. Esta obra forma parte de la trilogía operística que ambos crearon, abordando desde el humor las contradicciones del amor, la fidelidad y las convenciones sociales.

Las voces distintivas de los intérpretes dieron vida a los personajes con gran entrega, según informaron los organizadores del Festival Cultural Sinaloa.

$!La función conjugó comicidad y talento vocal
La función conjugó comicidad y talento vocal

La pianista Zlatina Valcova, integrante de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), ofreció una ejecución con expresividad y sensibilidad, acompañando el desarrollo dramático y musical de la puesta en escena.

Con esta presentación, el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa acercó al público sinaloense a una de las piezas reconocidas del repertorio mozartiano. La función conjugó comicidad y talento vocal dentro de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026.

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