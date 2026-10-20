Público disfruta de la puesta en escena ‘Così fan tutte’ en el Villavicencio

La obra de Mozart, interpretada por el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa, ofreció una noche de enredos amorosos y pasión musical en el Teatro Pablo de Villavicencio
El público de Culiacán disfrutó la ópera bufa Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, presentada por el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa en el Teatro Pablo de Villavicencio.
La función, forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, obra que se destacó por sus voces y expresividad musical al piano, por la maestra Zlatina Valcova.
Los asistentes siguieron con atención los giros de la historia, respondiendo con sonrisas a los momentos más divertidos de los enredos amorosos, engaños y pruebas de fidelidad. La dirección de la puesta en escena estuvo a cargo del maestro Marco Rodríguez.
Così fan tutte, estrenada en Viena en 1790, cuenta con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo Da Ponte. Esta obra forma parte de la trilogía operística que ambos crearon, abordando desde el humor las contradicciones del amor, la fidelidad y las convenciones sociales.
Las voces distintivas de los intérpretes dieron vida a los personajes con gran entrega, según informaron los organizadores del Festival Cultural Sinaloa.
La pianista Zlatina Valcova, integrante de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), ofreció una ejecución con expresividad y sensibilidad, acompañando el desarrollo dramático y musical de la puesta en escena.
Con esta presentación, el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa acercó al público sinaloense a una de las piezas reconocidas del repertorio mozartiano. La función conjugó comicidad y talento vocal dentro de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026.