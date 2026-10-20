Público disfruta de la puesta en escena ‘Così fan tutte’ en el Villavicencio

El público de Culiacán disfrutó la ópera bufa Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, presentada por el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa en el Teatro Pablo de Villavicencio. La función, forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, obra que se destacó por sus voces y expresividad musical al piano, por la maestra Zlatina Valcova.

Voces educadas deleitan al público asistente.

Los asistentes siguieron con atención los giros de la historia, respondiendo con sonrisas a los momentos más divertidos de los enredos amorosos, engaños y pruebas de fidelidad. La dirección de la puesta en escena estuvo a cargo del maestro Marco Rodríguez. Così fan tutte, estrenada en Viena en 1790, cuenta con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo Da Ponte. Esta obra forma parte de la trilogía operística que ambos crearon, abordando desde el humor las contradicciones del amor, la fidelidad y las convenciones sociales. Las voces distintivas de los intérpretes dieron vida a los personajes con gran entrega, según informaron los organizadores del Festival Cultural Sinaloa.

La función conjugó comicidad y talento vocal