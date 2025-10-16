‘Pujan’ por la mejor pieza de arte en ‘La Casa Subasta’

Las mejores piezas de arte contemporáneo tanto de artistas consolidados, como emergentes, fueron reunidas en la quinta edición de La Casa Subasta, organizada por La Casa del Maquío, uno de los eventos más esperados por los apasionados coleccionistas de arte, que en esta nueva edición dieron ‘pelea’ para obtener la mejor pieza de arte. En esta ocasión, se subastaron 40 obras y 3 experiencias, reuniendo talento, arte y generosidad para garantizar la continuidad de la asociación.

Importante asistencia se da cita al evento.

Este año, destacaron dos de los artistas vivos más importantes de México y del mundo: Gabriel Orozco, figura decisiva en el arte contemporáneo internacional, y Graciela Iturbide, ícono de la fotografía latinoamericana, también de Pablo Picasso, Efraín Meléndrez, El Taqhero, Elina Chauvet, Ernesto Moncada, Fernando Brito, Leonora Carrington, José Luis Cuevas, entre muchos otros.

Una vez más, Memo Martínez se encargó de dirigir la subasta.

A ellos se sumaron creadores de gran trayectoria como Arnaldo Coen y Betsabeé Romero, junto a artistas consolidados y emergentes que hacen de esta edición una cita imperdible. Los coleccionistas “pelearon” llevarse a casa la obra de Pedro Friedeberg, que abrió en 21 mil y cerró en 75 mil pesos; Arnaldo Coen, que abrió con 55 mil y cerró con 150 mil pesos y Pedro Coronel, que inició con 14 mil y cerró en 35 mil pesos. Otros artistas muy peleados en la puja, fueron Paulina Castro, que inició con 10 mil y cerró en 24 mil pesos; Alison Rash, que abrió en 9 mil y cerró en 21 mil 500 pesos; Pablo Picasso, que inició en 42 mil y cerró en 80 mil pesos, y Wilfredo Lam, que abrió en 69 mil y cerró en 120 mil pesos. Irene Clouthier, artista y curadora de esta subasta, manifestó su satisfacción por la buena aceptación que ha tenido este evento desde sus inicios, al cual ve como con esta quinta edición, se ha consolidado en la ciudad, siendo uno de los eventos más esperados en La Casa del Maquío. "En esta nueva edición tuvimos la oportunidad de aumentar los lotes, y tiene que ver por la situación que vive Culiacán, por lo que opté por incluir más obras de menos costo para ayudar y apoyar a las personas que tienen mucho presupuesto, y así haya obras para todos, sumando 40 obras y tres experiencias, presentando escultura, pintura, grabados, obra en papel, esgrafiados, cianotipia, fotografía y arte objeto”, destacó Clouthier.

Obra de Jean-Michel Basquiat y experiencias en diversos destinos se subastaron.

Obras de Alexa Osuna, Iván Mayorquín, Irene Clouthier y Pilar Cárdenas formaron parte de la subasta.

Escultura de Alejandro Castañeda.