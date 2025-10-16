‘Pujan’ por la mejor pieza de arte en ‘La Casa Subasta’

Las mejores piezas de arte contemporáneo tanto de artistas consolidados, como emergentes, fueron reunidas en la quinta edición de La Casa Subasta, organizada por La Casa del Maquío, uno de los eventos más esperados por los apasionados coleccionistas de arte, que en esta nueva edición dieron ‘pelea’ para obtener la mejor pieza de arte.
En esta ocasión, se subastaron 40 obras y 3 experiencias, reuniendo talento, arte y generosidad para garantizar la continuidad de la asociación.
Este año, destacaron dos de los artistas vivos más importantes de México y del mundo: Gabriel Orozco, figura decisiva en el arte contemporáneo internacional, y Graciela Iturbide, ícono de la fotografía latinoamericana, también de Pablo Picasso, Efraín Meléndrez, El Taqhero, Elina Chauvet, Ernesto Moncada, Fernando Brito, Leonora Carrington, José Luis Cuevas, entre muchos otros.
A ellos se sumaron creadores de gran trayectoria como Arnaldo Coen y Betsabeé Romero, junto a artistas consolidados y emergentes que hacen de esta edición una cita imperdible.
Los coleccionistas “pelearon” llevarse a casa la obra de Pedro Friedeberg, que abrió en 21 mil y cerró en 75 mil pesos; Arnaldo Coen, que abrió con 55 mil y cerró con 150 mil pesos y Pedro Coronel, que inició con 14 mil y cerró en 35 mil pesos.
Otros artistas muy peleados en la puja, fueron Paulina Castro, que inició con 10 mil y cerró en 24 mil pesos; Alison Rash, que abrió en 9 mil y cerró en 21 mil 500 pesos; Pablo Picasso, que inició en 42 mil y cerró en 80 mil pesos, y Wilfredo Lam, que abrió en 69 mil y cerró en 120 mil pesos.
Irene Clouthier, artista y curadora de esta subasta, manifestó su satisfacción por la buena aceptación que ha tenido este evento desde sus inicios, al cual ve como con esta quinta edición, se ha consolidado en la ciudad, siendo uno de los eventos más esperados en La Casa del Maquío.
"En esta nueva edición tuvimos la oportunidad de aumentar los lotes, y tiene que ver por la situación que vive Culiacán, por lo que opté por incluir más obras de menos costo para ayudar y apoyar a las personas que tienen mucho presupuesto, y así haya obras para todos, sumando 40 obras y tres experiencias, presentando escultura, pintura, grabados, obra en papel, esgrafiados, cianotipia, fotografía y arte objeto”, destacó Clouthier.
Agregó que lo que ha distinguido a esta subasta, es cumplir dos de sus principales compromiso, el primero tiene que ver con presentar artistas de gran calidad, sin importar si son con trayectoria, consolidados o emergentes, y segundo, impulsar el talento sinaloense, que generalmente representa un 30 y 45 por ciento de los artistas incluidos, muchos de ellos ya con una carrera consolidada.
“Algo que me interesa mucho es la paridad, por lo que en la subasta siempre busco haya una importante presencia de mujeres artistas, reuniendo en total a 39 artistas, entre hombres y mujeres”.
Para esta subasta, se contó con la ‘explosiva’ presencia de Memo Martínez, el reconocido ‘Rey de las subastas’, quien con más de 24 años de experiencia llenó la noche de emoción y carisma, con un público que además, de comprar arte, disfrutó de una buena velada, degustando ricas bebidas y bocadillos de patrocinadores invitados, como Canario, La Perlita, Cenaduría Tierra Blanca, Cayenna, entre otros.
Cabe destacar que, más del 90 por ciento de los lotes se han vendido en años anteriores, confirmando así la calidad de la selección cuidadosamente curada por Irene Clouthier, y con la recaudación de este evento, se continua desarrollando los programas que imparte La Casa del Maquío.
"Creo que la mejor satisfacción que me deja esta ya quinta edición, es ver como se ha apoyado a toda la cadena alimenticia del arte, desde el que la crea, empaca, transporta, exhibe, y adquiere la obra, todo con el objetivo de impulsar el arte y la cultura en México y en Sinaloa”, resaltó Clouthier.
