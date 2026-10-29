Pujan por la mejor pieza en la sexta edición de La Casa Subasta

Con un gran participación de coleccionistas y apasionados del arte, se realizó con mucho éxito la sexta edición de La Casa Subasta, reuniendo piezas de artistas como Pedro Friedeberg, Leandro Erlich, Joy Laville, Bibi Zambrano, Rufino Tamayo, entre muchas otras.
Irene Clouthier, artista y curadora de esta subasta, compartió la emoción y placer de volver con una nueva edición de La Casa Subasta este 2026, reuniendo más de 45 lotes, 41 de ellas son piezas, las otras cuatro son experiencias, con artistas de Estados Unidos, presentando obras que los sinaloenses no tendrían oportunidad de ver, además de una pieza exclusivamente traída de París, del artista Leandro Erlich.
”En esta nueva edición, contamos con 18 obras sinaloenses, de artistas de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, 5 internacionales y los demás de creadores nacionales, aumentando este año de 37 a 45 piezas”, detalló Irene.
Agregó que la curaduría de selección no fue nada sencilla, ya que se contactó a más de 70 artistas, de los cuales no todos respondieron, algunos no podían, eligiendo así 47 piezas en total, todas piezas de gran calidad.
“Estamos muy emocionados, realmente esperamos se llene como los años anteriores, los cuales han sido un éxito. Entre las obras que seguramente serán las más cotizadas están las de artistas como Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, y los de Pedro Friedeberg”, señaló.
Irene manifestó también sentirse orgullosa del trabajo que se ha hecho en ir abriendo brecha para los nuevos artistas jóvenes emergentes, apoyando también al talento sinaloense, para que la gente de Culiacán vea a esos artistas que no han sido expuestos en importantes espacios de arte, o que no han recibido mucha atención, por lo que La Casa Subasta es sin duda una gran oportunidad.
“Yo deseo que esta noche se venda todo, que la gente la pase bien. Además de agradecer a todos aquellos que adquieren arte, porque además lo hacen recibiendo un beneficio fiscal, porque el porcentaje que entra a La Casa del Maquío, entra como donativo, apoyando así las actividades de este espacio cultural y artístico”, subrayó Clouthier.
Como en otras ocasiones, la subasta estuvo a cargo del reconocido martillero Memo Martínez, quien igualmente emocionado, regresa a este recinto con toda su energía y buena vibra motivando a los asistentes soltar billete para adquirir una gran pieza.
“Estoy fascinado de estar aquí otra vez, no deja de asombrarme el entusiasmo de la gente, tener un año más, con una atractiva subasta de piezas, con un público que ya conocemos y caras nuevas, eso me gusta, así como el agregar a nuevos artistas, muchos de ellos jóvenes emergentes, abriéndose paso en esta carrera”, dijo.
Agregó que las piezas de este año son muy variadas, de gran calidad, con precios muy accesibles, que van desde los 3 mil pesos, hasta los 160 mil pesos, hay para todos los bolsillos. “Aquí todos van a encontrar algo que les guste, desde piezas de artistas consagrados, con gran trayectoria, hasta los que van empezando, buscando hacerse de un nombre en esta carrera”.
Memo Martínez dejo claro que invertir en arte siempre será un buena opción. “A lo largo de la historia del hombre, lo que siempre ha existido y sobrevivido es el arte, este es sin duda el mejor compañero que vas a tener, a diferencia de esa persona que pueda estar contigo el día de mañana, y después se va, con el arte no es así, esta se queda y lo mejor es que cada día su valor aumenta”, resaltó.
Entre pujas, buen ambiente y piezas de arte, los más de 150 asistentes que se dieron cita, pudiero apreciar una a una de las piezas, lanzando su mejor oferta para hacerse de ella, favoreciendo así, las actividades y programas que La Casa del Maquío brinda.