Pujan por la mejor pieza en la sexta edición de La Casa Subasta

Con un gran participación de coleccionistas y apasionados del arte, se realizó con mucho éxito la sexta edición de La Casa Subasta, reuniendo piezas de artistas como Pedro Friedeberg, Leandro Erlich, Joy Laville, Bibi Zambrano, Rufino Tamayo, entre muchas otras. Irene Clouthier, artista y curadora de esta subasta, compartió la emoción y placer de volver con una nueva edición de La Casa Subasta este 2026, reuniendo más de 45 lotes, 41 de ellas son piezas, las otras cuatro son experiencias, con artistas de Estados Unidos, presentando obras que los sinaloenses no tendrían oportunidad de ver, además de una pieza exclusivamente traída de París, del artista Leandro Erlich.

Cientos de personas se dan cita en La Casa del Maquío.

”En esta nueva edición, contamos con 18 obras sinaloenses, de artistas de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, 5 internacionales y los demás de creadores nacionales, aumentando este año de 37 a 45 piezas”, detalló Irene. Agregó que la curaduría de selección no fue nada sencilla, ya que se contactó a más de 70 artistas, de los cuales no todos respondieron, algunos no podían, eligiendo así 47 piezas en total, todas piezas de gran calidad.

Irene Clouthier.

“Estamos muy emocionados, realmente esperamos se llene como los años anteriores, los cuales han sido un éxito. Entre las obras que seguramente serán las más cotizadas están las de artistas como Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, y los de Pedro Friedeberg”, señaló. Irene manifestó también sentirse orgullosa del trabajo que se ha hecho en ir abriendo brecha para los nuevos artistas jóvenes emergentes, apoyando también al talento sinaloense, para que la gente de Culiacán vea a esos artistas que no han sido expuestos en importantes espacios de arte, o que no han recibido mucha atención, por lo que La Casa Subasta es sin duda una gran oportunidad. “Yo deseo que esta noche se venda todo, que la gente la pase bien. Además de agradecer a todos aquellos que adquieren arte, porque además lo hacen recibiendo un beneficio fiscal, porque el porcentaje que entra a La Casa del Maquío, entra como donativo, apoyando así las actividades de este espacio cultural y artístico”, subrayó Clouthier.

Memo Martínez.