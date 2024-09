La escritora y ensayista Pura López Colomé y la narradora Verónica Murguía recibieron la Medalla Bellas Artes por su destacada contribución a la literatura mexicana.

Se trata del máximo reconocimiento del Estado mexicano a la trayectoria y al trabajo sobresaliente de los creadores y artistas que enriquecen de manera significativa el campo del arte, así como sus aportes a la cultura mexicana y universal.

Lucina Jiménez López, titular del INBAL, que son dos grandes mujeres, escritoras de grandes trayectorias que abrazan la literatura como una posibilidad de no callar.

“Con una posibilidad de poder narrar un tiempo tal vez desgarrador y complejo, y ese que es nuestro tiempo habremos de vivirlo y de afrontarlo siempre con el mejor de los espíritus, que tiene que ver precisamente con la creación”.

En el máximo recinto cultural de México, la titular del INBAL afirmó que los nombres de Pura López Colomé y Verónica Murguía se suman a toda esa gran lista de escritoras y escritores que configuran la constelación enorme de la literatura mexicana.

“Estamos hablando del gran Jaime Sabines, uno de los poetas más excelsos de nuestro país; de Rubén Bonifaz Nuño, de Margo Glantz, de Carlos Monsiváis, de José Emilio Pacheco, de Marco Antonio Campos, y más recientemente de Nacho Solares. También de Amparo Dávila, de Elena Poniatowska”.

Verónica Murguía y Pura López Colomé, añadió, son las personas a quien este país tenía que honrar y reconocer a través de éste galardón que entrega el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para el enriquecimiento de nuestra memoria, pero también para la conciencia de nuestra contemporaneidad.

El comité dictaminador de estas medallas lo conformaron Elsa Cross, Alberto Ruy Sánchez y Gonzalo Celorio.

A la ceremonia acudieron amigos, familiares y estudiantes que celebraron junto con las dos galardonadas. Estuvieron además Héctor Romero Lecanda, el escritor y editor Fernando Solana Olivares y la escritora Ana García Bergua.

Pura López Colomé agradeció al INBAL, a Lucina Jiménez y sus jurados y consideró que este es un increíble país que premia a sus poetas y escritores y artistas como ninguno.

“Y a mis seres más queridos: Alberto, Ismael y Antonio, que me han dado tanto y han intentado comprender, y sin dar explicaciones, mi extraña y metafórica manera de ver el mundo (...) con mis propias palabras. Creo que eso he venido haciendo en todo lo que he escrito, trátese de lo que se trate, al intentar sembrar --como diría Jorge Aguilar Mora-- en esta tierra sinrazón y poderosa, en estos terrenos de mi lengua y tradición: una semilla musical expresiva, expresiva y plural”, agregó.

Verónica Murguía también agradeció al jurado de la Medalla Bellas Artes y al INBAL por la distinción.

“Su persistencia en esta administración es un milagro... que haya Instituto para muchos años, porque sin el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura estaríamos perdidos...”, dijo.

“Hoy la herida que nos desgarra es la violencia, que enferma todo o que toca, pero México parece no registrar a ratos su descomposición: esta encandilado por el espectáculo de su propio naufragio.

El arte, añadió, es la única forma de perdurabilidad que hemos encontrado.

“Y me atrevo a decir que el arte es indispensable y que sin él las sociedades pierden la razón. En años recientes nos han dicho que hay cosas más urgentes, que el arte no se come, no cura, no da techo, y se coloca la pintura, la coreografía, la partitura en una esquina y, del otro lado, las necesidades más urgentes: el pan y el techo, y eso no es justo porque tenemos derecho a las dos cosas, porque somos seres humanos”, dijo.

“No hay que escoger, porque sobrevivir no basta. Gracias por estar aquí y a aquellos que me han sostenido desde que perdí a quien más amaba: David Huerta, y mi Medalla está dedica a él, porque sin él yo no estaría aquí ahora”, concluyó la galardonada que recibió la presea 2024.