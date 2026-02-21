‘Puras morritas artistas’ abre espacio a nuevas voces femeninas en el arte sinaloense

Con una nutrida asistencia y un ambiente de sororidad y reflexión, se inauguró la exposición colectiva “Puras morritas artistas”, una propuesta impulsada por las colectivas Sirenas Negras (Mazatlán) y Ruido Femenino (Culiacán), en colaboración con Point Galería.

La muestra reúne a ilustradoras, fotógrafas y artistas plásticas, sumando alrededor de 18 expositoras y más de 35 obras, entre fotografías, esculturas e ilustraciones.

Cada pieza ofrece una mirada personal sobre lo que significa ser mujer artista en Sinaloa, abordando temas como pertenencia, vulnerabilidad, pasión, ternura y en muchos casos, violencia.

Las obras dialogan entre sí, creando una atmósfera que invita a la reflexión y al cuestionamiento.

Uno de los principales objetivos de la exposición es proyectar a artistas emergentes a partir de los 17 años, integrándolas en espacios formales de arte y comunidad, y abriendo nuevas oportunidades para creadoras jóvenes que buscan compartir su voz y su visión.

“Puras morritas artistas” plantea interrogantes como: ¿Qué nos une como mujeres artistas? ¿Desde qué perspectivas creamos? A través de estas preguntas, la colectiva busca replantear la forma en que las mujeres se desenvuelven en la comunidad artística y proponer nuevas maneras de proyectar sus realidades.

La exposición estará abierta al público del 20 de febrero al 17 de marzo, en horarios de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

La invitación es para toda la comunidad mazatleca a visitar el espacio, apreciar las obras y apoyar a las mujeres que fortalecen la escena artística regional.

Expositoras

Samantha Muñoz, María Sierra-Mohamed, Magda Torres “Gigi”, Victoria León, Dulce García Reyes, Rosalía Campos, Claudia García, Ximena Bernal, Ana Sofía Reyes, Lian Naomi Camacho, Alejandra Arreola, Giselle Arámburo, Angely Morga, Andrea Osterhout, Ari Zantiago, Anael Quintero, Ximena Rubio, Paola Shinagawa y América Soto.