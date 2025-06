¿Qué haremos con la ingobernabilidad?

Pronto la historia misma con los hechos pondrá en su sitio quienes a pesar de su buena voluntad han sido traidores o quienes patriotas de verdad.

Siempre en domingo

El domingo 1 de junio del 2025 será un día que recordaremos y quedará registrado en la historia como el día que México no dio un paso atrás, sino un salto adelante. ¿A qué nos referimos?

Este día también será recordado por quienes apoyaron la votación de los jueces directa o indirectamente, ya sea por convicción, por dinero, interés, resentimiento, ignorancia, presiones, amenazas o chantajes, y por todos los ciudadanos que se opusieron y por los que libremente salieron a las calles indignados a defender la última columna tambaleante de la república y de la estabilidad nacional: el poder judicial.

¿Quiénes son los patriotas y quienes son los traidores a la patria en este apoyo? Lo experimentarán pronto por las consecuencias, aunque quienes han observado la historia de los últimos 7 años, y más recientemente, ya han sido advertidos. Hoy más que nunca y no exageramos, no estar enterados tiene serias consecuencias, la ignorancia y la indiferencia política no se justifica.