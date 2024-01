Tenemos solo 5 meses para evitar que México termine de caer en una dictadura populista socialista y para reducir la imparable violencia y corrupción.

Tomar acción ciudadana.

Navegamos por aguas turbulentas río abajo hacia una cascada enorme, si tú estimado lector crees que lo que estás haciendo es suficiente y si no participas en asegurar que no se pierda la democracia y las instituciones que la defienden, pasadas las elecciones del 2 de junio será demasiado tarde. No será suficiente tu voto.

Es más fácil frenar el deterioro del país antes de las elecciones que hacerlo después ya con todo el peso del estado militarizado con el apoyo del narco y las instituciones amañadas. Eso derramaría sangre, ya asesinaron a 3 candidatos de la oposición empezado el año.

Enfrentamos hoy el dilema de ceder el círculo virtuoso de la participación ciudadana democrática a uno vicioso con balas donde nadie querrá ser mártir.

Por lo tanto urge frenar la imparable violencia con sus crecientes masacres, hasta el precio del pollo, tortillas y frutas suben por las constantes extorsiones. La violencia nos está arrebatando a los nuestros, la tranquilidad y dañando los bolsillos, la gasolina que compras además de los altos impuestos paga extorsiones para transitar, ella lo encarece todo. Nos urge despertar.

¿Qué quiere la 4 T?

En su convención nacional leemos su “Proyecto para la nación 2024-2030: La radicalización de la 4 T desde las bases”, “debemos darle continuidad con un programa revolucionario construido desde la izquierda”, esto “debe implicar la lucha por la emancipación en contra del clasismo, el racismo, el machismo, el imperialismo y el colonialismo”, continuar con “las luchas de los guerrilleros Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas”. Su candidata exhorta a crear una nueva constitución a modo como lo intentaron en Chile pero la ciudadanía lo impidió.

Usan “al pueblo” para disfrazar el dedo autoritario presidencial, uno de los grandes males mexicanos añejos ahora crecido, nombrando puestos clave. “Ya contamos con las figuras de la Consulta Popular y la Revocación de Mandato (el mismo proceder usado en Venezuela), proponemos también convocar a un nuevo Congreso Constituyente, promover una plataforma antineoliberal, antifascista, anticolonial y antipatriarcal, en búsqueda siempre de la justicia social, la igualdad, la dignidad, el respeto a la diversidad, a la diferencia y el reconocimiento de los derechos humanos”. Ajá, y favoreciendo a Cuba y a sus aliados.

Adoctrinamiento.

Esta ideología choca contra el Nearshoring y el libre comercio con los EEUU que nos permitió crecer desde 1994 y ganarle a China como su proveedor y explica la inmigración. Nuestra oportunidad de acercarnos a una potencia está amenazada por esta ideología fracasada.

Hay quienes adoctrinados en la universidad ven la gran oportunidad de implantar el Socialismo con la 4 T, sus legítimos deseos de igualdad, justicia para todos, azuzados por un resentimiento social contra “la clase dominante” y hacia quienes “nos saquearon”, aplauden la utopía que divide a los familiares y amigos por negar los hechos.

El Comunismo la raíz de las izquierdas se puede resumir en odio, lucha de clases, dividir, mentir, corromper, simular, abusar del poder, aliarse con el ejército para evitar un golpe de estado creando además la Guardia Nacional como en Venezuela, usar la democracia y después disolverla y sobre todo en dictaduras: En Norcorea, Vietnam y Cuba van desde los 73 a los 65 años, Venezuela lleva 25 y Nicaragua 17 años. Costó sacudirse la dictadura populista de los Kichner en Argentina desde el 2003 con un intervalo. Ecuador y Perú lo removieron y aquí desea permanecer a largo plazo para terminar con su tarea de empobrecernos y controlar todo, las medicinas ahora.

Diálogo imposible.

Resulta imposible razonar con alguien que se ha contagiado del virus del resentimiento y que busca en la lucha de clases la igualdad social. Si les mencionas hechos muy relevantes no los aceptan y se empeñan en hacerte ver lo bien que van las cosas con los datos oficiales. Justifican las arbitrariedades y sus oídos se deleitan con las utopías diarias. Si los contrarías se enojan y dejan de hablarte, reaccionan emocionalmente sesgando la verdad.

Se tragan los slogans de “no queremos volver al pasado corrupto”, “había mucha corrupción en la compra de medicinas”, “no nos hemos endeudado”, “ya se acabó la corrupción”. Toda evidencia que los delate es catalogada por ataques de la oposición. Entiende esto: no querrán soltar el poder y están usando TODO para quedarse.

Necesitamos una masa crítica

“El 1er gravísimo error consiste en creer que Morena tiene ganada la elección del 2024”, para eso maquillan las estadísticas, “al presidente lo aprueban muchos, pero la mayoría no votaría otra vez ni por él ni por Morena” dice Gabriel González M. experto demoscópico que le ha atinado a varias elecciones en su libro “Switchers S2”. López en su mejor momento tuvo 30 millones, eso no se repetirá por las decepciones y porque muchos votamos por un cambio, no por él, Claudia no podrá superarlo por su falta de carisma, Xochitl irá ascendiendo.

¿No te gustan los partidos de la oposición? A nosotros tampoco, pero son preferibles a tener una dictadura.

Solo una masa crítica de ciudadanos puede convencer a los jóvenes, indiferentes y a los indecisos quienes cambian los pronósticos. El cambio vendrá de los más conscientes y activos. ¿Lo eres?