En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, la escritora mexicana Ximena Santaolalla reveló los presuntos abusos que sufrió durante su infancia por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, lo que generó reacciones de solidaridad y exigencias de justicia por parte de escritores y figuras del ámbito cultural y la música, como lo es el caso de la cantante Sasha Sokol, quien se pronunció al respecto.

Después del testimonio que Santaolalla hizo público mediante una entrevista otorgada al medio de comunicación EL PAÍS, Sasha Sokol utilizó su cuenta de X para expresar respaldo público a la escritora mexicana.

La exintegrante de Timbiriche, que desde 2022 se encuentra en un proceso legal contra el productor Luis de Llano, hizo un símil de los casos con una misma conclusión que se basa en que el silencio frente al abuso, únicamente beneficia a quien lo comete.

“El silencio genera impunidad”: el mensaje de Sasha Sokol

La cantante destacó en su mensaje difundido en su cuenta oficial de X que “la verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad”.

Sokol añadió que aplaude que Santaolalla haya tomado la decisión de contar por lo que atravesó con su padrastro y por priorizar cuidarse.

“Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca”, mencionó la cantante.

Para finalizar el mensaje de respaldo, Sasha retomó una frase que emitió la propio Santaolalla: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”.

Los señalamientos de Santaolalla sobre abuso sexual

El 25 de noviembre, la escritora Ximena Santaolalla compartió los señalamientos en contra de su padrastro en una publicación de EL PAÍS.

La autora dio a conocer que habría sufrido agresiones sexuales a diario desde los cinco hasta los 14 años, entre 1988 y 1997. Incluso Santaolalla calculó que los abusos habrían ocurrido alrededor de 2 mil 500 veces.

El motivo que la orillo a revelar lo que habría atravesado fue porque, según su testimonio, el silencio había contribuido a que los hechos permanecieran ocultos durante décadas.

En la publicación de EL PAÍS, Santaolalla explicó que desde que era niña habló de lo que estaba ocurriendo con persona de su entorno, incluida su madre, Adriana Abdó, quien confirmó que su hija le confesó las advertencias en tres ocasiones, pero reconoció que no reaccionó como debía.

Pese a que el hecho se hizo público recientemente, los señalamientos contra Aguirre Gómez tienen antecedentes legales en Francia, pues en 2019 Santaolalla presentó una denuncia en dicho país, debido a que, según explicó, los delitos ya habían prescrito en México bajo la legislación vigente en ese momento.

No obstante, las autoridades francesas desestimaron el caso al considerar que tanto la denunciante como el señalado eran mexicanos y residían en México.

La publicación de EL PAÍS también reveló que el 30 de mayo de 2026, Santaolalla y Aguirre firmaron un acuerdo de confidencialidad en el que el empresario se comprometió a realizar donaciones a tres asociaciones infantiles, mantener una pensión para la madre de la escritora y promover acciones de prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro.

A cambio, la autora se abstendría de presentar una denuncia penal y hablaría del caso exclusivamente en una entrevista para el grupo radiofónico. No obstante, Santaolalla afirmó que el empresario incumplió con los compromisos establecidos, por lo que consideró que el acuerdo había quedado invalidado.

El caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano

El respaldo de Sasha Sokol a Santaolalla ocurre en medio de su propio proceso judicial contra el productor Luis de Llano, de 81 años.

La cantante lo denunció públicamente en marzo de 2022 tras señalar que mantuvo una relación con ella cuando tenía 14 años y él 39, durante su etapa como productor de Timbiriche. En aquel momento, Sokol sostuvo que sus padres se opusieron al enterarse, pero que ella mintió para sostener el vínculo por miedo a que su carrera resultara afectada.

Debido a que el delito de abuso sexual ya había prescrito en la vía penal, Sokol optó por una demanda civil por daño moral. En mayo de 2023, un tribunal de la Ciudad de México condenó a De Llano por vulnerar su dignidad e integridad, ordenándole pagar una indemnización, abstenerse de volver a hablar del tema y ofrecer una disculpa pública bajo lineamientos avalados por una jueza.

El fallo quedó firme en junio de 2025, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo promovido por el productor. Con esa resolución, el máximo tribunal sentó un precedente histórico al determinar que las acciones civiles para reclamar indemnizaciones por violencia sexual sufrida en la infancia y adolescencia son imprescriptibles.

A pesar de tener una sentencia definitiva, De Llano ha evadido cumplir con lo ordenado, lo que derivó en su detención temporal en septiembre de 2026 en la Ciudad de México, donde pasó día y medio en prisión por desacato a dos medidas judiciales.

En noviembre, el productor publicó un video pidiendo perdón por daño moral; Sin embargo, Sokol rechazó el mensaje al señalar que no cumplió con los requisitos establecidos por la jueza, reconocer expresamente que a los 14 años ella no podía dar su consentimiento, que él actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices.

Ante los reiterados incumplimientos y la prohibición de mencionarla fuera de los términos legales, la cantante anunció tras casi cinco años de litigio civil la incorporación del despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont para proceder ahora por la vía penal.

El respaldo por parte de Sokol a Santaolalla se produce en medio del litigio activo contra De Llano, en un momento en el que ambas denuncian abusos sexuales sufridos en la infancia o adolescencia.