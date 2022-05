$!Quiénes son los mexicanos que llegarán a Cannes 2022

El Festival de Cannes de este año contará con la presencia de grandes talentos mexicanos, como el productor Julio Chavezmontes, quien presentará la cinta Triangle of Sadness, del director Ruben Östlund. Mientras que la directora Kim Torres llevará consigo el cortometraje Luz nocturna, producción entre México y Costa Rica. Ambos son dos jóvenes promesas del cine. Por su parte, también se presentará un cortometraje de la Universidad de Guanajuato titulado La Colmena.

mexicanos destacados

Julio Chavezmontes ha destacado por su labor como productor y guionista, lo que lo ha llevado a hacerse acreedor del premio al Mejor Guion en el Festival de Sundance, en 2018. Comenzó su carrera como coescritor del filme Halley en 2012; fecha desde la que no ha detenido su activa participación en reconocidas cintas, como: Tenemos la carne (2016), Tiempo compartido (2018), Antígona (2018), Nuestro tiempo (2018) o Love me not (2019). Es cofundador de la casa productora y distribuidora Piano, junto a Sebastián Hofmann.

Esta será su tercera asistencia a la fiesta de gala; el año pasado llegó a Cannes con tres coproducciones destacadas: Anette, de Léos Carax, Memoria de Apichatpong Weerasethakul e Isla Bergman, dirigida por Mia Hansen-Love.

Este año arriba al festival francés para ganar la Palma de Oro con Triangle of Sadness, dirigida por Ruben Östlund y protagonizada por Harris Dickinson, Charlbi Dean y Woody Harrelson.

El filme cuenta la historia de una pareja de modelos, Carl y Yaya, que se encuentran atrapados dentro de un crucero con personajes millonarios; traficantes y criminales, al tiempo que se acercan a una tormenta.