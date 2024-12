¿Quieres volver a la normalidad?

¿Qué te hace valer?

“Todo lo que necesitas es amor” cantaban los Beatles, la gran mayoría de las canciones tratan de 2 temas: de amor y desamor. A fin de cuentas de uno solo. Decía San Agustín que al morir nos harán una pregunta decisiva ¿Qué tanto amamos? Consciente de eso concluyó “mi amor es mi peso”, es decir: valgo por el amor que doy y que recibo. No por lo que tengo ni quien creo ser.

¿Te parece esto romanticismo bobo? En el plano vivencial, querer y que nos quieran afecta considerablemente nuestro estado de ánimo y conducta, tanto que no puede ser suplido por nada; decía un experto psiquiatra neoyorquino que existen 2 tipos de personas: las que se sienten amadas y las que no, éstas últimas son las que vienen a mi consultorio.

Los trastornos del amor

Ellos trastornan a las personas. Nadie es inmune. El amor y desamor se manifiesta en la conducta acompañado del perdón que es su manifestación sublime, crecemos en el amor al perdonar y al perdonarnos. Lo peor de las crisis es creer que nos maldicen, eso envenena el corazón entrando el pesimismo que agranda los problemas. Lo más peligroso es sentirnos maldecidos, cuando no es realmente así.

Quien odia a los demás se alguna manera se odia a sí mismo, pues es bien sabido que quien se ama, ama mejor a los demás.

La causa de la guerra actual de Culiacán fue por una serie de traiciones y se mantiene porque el odio entre las partes se eleva al salvajismo como sucede en muchas otras partes del país y porque se simula atacarse enviando más ejército, pero se alarga y parece no terminar dañando a las personas y a la economía severamente como fichas de dominó que caen.

¿Crisis del narco?

Estas crisis que sufrimos en el país tienen un profundo significado que aún no terminamos de entender, ¿Qué nos están gritando los acontecimientos y las muertes astronómicas?

Varias cosas, como sociedad hemos permitido una cultura de odio, de rechazo e indiferencia y de construir empresas a veces con dinero lavado de sangre sin saberlo o sin querer averiguarlo, justificándonos. Me decía una vez un guardaespaldas maduro que cuidaba a unos chavales narcos en una taquería, apostado afuera vigilando, que ese era su trabajo ¿Su trabajo? Sí. Matar para sostener a su familia y sacar a sus hijos.

Nos están gritando que ya es imposible sostener una narco economía que envenena y mata a cientos de miles o millones sumando y eso trae un karma indeseable.

Que tampoco es posible seguir sosteniendo un narco gobierno que se está enquistando en el poder a largo plazo para actuar en la oscuridad y en complicidad. Y la gente lo permite sin protestar al clausurar las instituciones y la transparencia.

Que los que ingresan al narco por necesidad o por el brillo del oro, de los autos y de las mujeres “carroceadas” con silicón, para apantallar, encumbrarse y que su historia se cante en corridos pagados. No aprenden a pesar de que diario los asesinan pensando que la librarán, pero un día ya no regresarán a sus casas y serán encontrados después.

Aprendamos juntos

Nos gritan que como sociedad no aprendemos todavía, por eso no podemos resolverla en conjunto con las autoridades ni entre nosotros presionándolos masivamente. Que no estamos poniendo la parte que a cada uno nos toca. Si esperas que las cosas se calmen para volver a la normalidad vives equivocado. Así como las aguas del río jamás vuelven a pasar las cosas ya no serán iguales.

La burbuja de bonanza surgida se revienta súbitamente con su encanto atractivo pero engañoso. Requerimos nuevos modelos económicos de prosperidad. Más ciencia y tecnología, humanidades y exportar más.

¿Qué significa la normalidad?

Significa volver a un ambienten que propicia la muerte y la corrupción donde los narcos y los gobernantes ya no se distinguen. Seguir tolerando que el narco gobierno se arraigue, su vacío de autoridad empeora el caos.

Mientras el deterioro de las instituciones y de la justicia impedirá que te defiendan jueces serios y autónomos. La falta de justicia o mal ejercida detona más violencia. La impunidad es un ejemplo. ¿Quieres más de lo mismo?

Nada suple todo el amor que das y aplicarte seriamente en el bien común.