‘Raíces y Colores’ llevará más de 60 actividades culturales a los Pueblos Mágicos de Sinaloa

Del 18 de mayo al 12 de julio, los cinco Pueblos Mágicos de Sinaloa serán sede del programa “Raíces y Colores 2026”, una estrategia impulsada por la Secretaría de Turismo estatal para fortalecer el turismo cultural, preservar las tradiciones y generar derrama económica en las comunidades.

Durante la presentación del programa, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que este proyecto busca fortalecer la identidad de los municipios y consolidarlos como destinos turísticos competitivos.

“Raíces y Colores es una estrategia integral que busca fortalecer la competitividad turística, generar identidad, impulsar el desarrollo económico local y promover el orgullo por nuestras raíces”, expresó.

La edición 2026 contempla 64 actividades artísticas, 20 capacitaciones, 10 acciones para fortalecer la gobernanza turística y cinco actividades de cultura turística dirigidas a niñas y niños.

Además, se realizarán cinco murales inspirados en el patrimonio biocultural de cada comunidad y 19 rutas turísticas mediante el programa “Enamórate de Sinaloa”, con las que se prevé la participación de más de 650 personas recorriendo distintos municipios del estado.

La funcionaria estatal señaló que el programa está alineado a la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Pueblos Mágicos y busca que estos destinos avancen hacia una clasificación de “Destino Consolidado”.

Las actividades se desarrollarán del 18 al 24 de mayo en Mocorito; del 1 al 7 de junio en San Ignacio; del 8 al 14 de junio en Cosalá; del 22 al 28 de junio en El Fuerte y del 6 al 12 de julio en El Rosario.

Entre las acciones contempladas se encuentran presentaciones de danza, teatro, música y literatura, así como talleres, conferencias, capacitaciones para prestadores de servicios turísticos y proyectos de embellecimiento urbano con murales, callejones temáticos y nuevos paradores fotográficos.

El director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, resaltó la coordinación entre dependencias estatales y ayuntamientos para impulsar el patrimonio cultural de Sinaloa.

“Sinaloa está plagado de activos culturales que son el sostén de una muy buena parte de la actividad turística”, comentó.

Por su parte, Servando Rojo Quintero, afirmó que la preservación del patrimonio cultural requiere del trabajo conjunto entre instituciones y comunidades para mantener viva la identidad de los municipios.