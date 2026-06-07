Raúl Sandoval y Silvia Zepeda llenan de música mexicana el escenario ‘Sonidos de México’

La calle Heriberto Frías se convirtió en un punto de encuentro para la música mexicana con el estreno del escenario “Sonidos de México”, dentro del Día de la Música 2026, donde Raúl Sandoval y Silvia Zepeda encabezaron una noche de mariachi y nostalgia.

El foro lució abarrotado por locales y turistas que disfrutaron del Mariachi Occidental y de un repertorio que encendió el ambiente en el Centro Histórico. Sin embargo, el espacio destinado al escenario resultó particularmente angosto, lo que limitó la movilidad del público y redujo la visibilidad en algunos puntos, sin impedir que la gente permaneciera y disfrutara del espectáculo.

Silvia Zepeda abrió la velada con una interpretación cargada de sentimiento, recorriendo temas como “La hija de nadie”, “Pídeme la luna”, “Me gustas mucho”, “Leña de pirul”, “No llega el olvido”, “No volveré”, “Y ándale”, además de clásicos como “Cucurrucucú paloma”, “El sinaloense” y “El corrido de Mazatlán”, coreados por los asistentes.

Raúl Sandoval tomó el escenario con una selección de éxitos del cancionero popular mexicano, interpretando “Morena de mi corazón”, “Abeja Reina”, “Me gustas”, “Renunciación”, “Secreto de amor” y “Quizás, quizás”, además de un popurrí tropical con “El Pávido Návido”, “Camarón Pelao” y “Cómo me duele”, que puso a bailar al público.

En varios momentos, ambos artistas compartieron escenario a dueto, generando una respuesta entusiasta del público que convirtió la calle en un gran coro colectivo.

La jornada también contó con la participación de talentos emergentes como Gabriela Gordian, Ana Mar Montes, Rafael Álvarez, Karla Granados, Fernando Vázquez y Evangelina Franklin, quienes abrieron el programa con interpretaciones bien recibidas por los asistentes.

Pese a las limitaciones del espacio, la presentación consolidó al escenario “Sonidos de México” como uno de los más concurridos del festival, en una noche donde la música mexicana fue la protagonista.