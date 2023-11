El Cinematógrafo reabrirá sus puertas este sábado 11 de noviembre luego de permanecer cerrado debido a labores para mejorar sus instalaciones.

En equipamiento se invirtieron 462 mil 815 pesos otorgados por la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto Mexicano de Cinematografía: Se instaló un proyector láser, se compró un nuevo sistema de audio y las paredes de la sala fueron revestidas con material de aislamiento acústico.

Cultura Mazatlán renovó el alfombrado, las instalaciones eléctricas, adquirió una Laptop para el control de los equipos, impermeabilizó la sala y reparó las butacas.

En su discurso el Alcalde Edgar González consideró que estos espacios deben de tener una convivencia continua, pidió que regresen los talleres (de cinematografía), y expresó su beneplácito pues lo que comenzó con unas sillas modestas, hoy se convierte en un verdadero cine muy bien equipado.

El Presidente Municipal agradeció a Rico por persistir en estos temas, y felicitó a quienes impulsan la proyección del cine de arte especialmente al maestro Marco Lugo porque hoy el Cinematógrafo lleva su nombre, pero además por toda su trayectoria.

Presente en la sala el maestro Lugo destacó que una de las satisfacciones y distinciones más importantes para él, es que sábado a sábado presentaba cine de arte, cine de contenido en el Cinematógrafo y los espectadores le daban una gran satisfacción cada sábado con su aplauso.

“Otra satisfacción es que el Ayuntamiento me haya cobijado laboralmente durante 25 años, (agradezco) a mi amigo Héctor Guardado, a Ricardo Urquijo (+), al Licenciado Raúl Rico, porque siempre me dio el apoyo, y si alguna vez no me lo dio fue porque yo no se lo pedí, agradezco al Ayuntamiento de Mazatlán, al Instituto de Cultura y a todos ustedes”, expresó el cinéfilo de corazón.

Raúl Rico expresó que el maestro Lugo le dio continuidad a un proyecto que habían empezado Héctor Guardado y otras personas más en los Cinemas Acuario, a partir de ahí el buen cine se apoderó de las salas y contagió a la ciudad.

“Lo que hizo el maestro Lugo es dar formalidad a ese proyecto, dándole sustento para saber cuál es el mensaje cinematográfico, que hay atrás de un guion y lo que se pretende y dejó una escuela que ahora ha continuado y ha dado también frutos, ya tenemos algunos directores y productores de cine mazatlecos, hoy vamos a ver una película dirigida por Leticia Fabián y Alan Jonsson Gavica, ellos hicieron una película con Ignacio López Tarso titulada ‘Buenos días, Ignacio’ que ganó el Premio al Mejor Cortometraje Internacional en el San Diego International Film”, destacó.

Julio Recinos, promotor del proyecto para la rehabilitación del Cinematógrafo, describió que la sala está equipada con lo más novedoso en audio y proyección y a partir de este sábado 11 de noviembre reabrirá sus puertas de nueva cuenta con la proyección de la película “El Laberinto del Fauno” del director y guionista mexicano Guillermo del Toro.

El Laberinto del Fauno

- Clásico del cine mundial que narra que en 1944, en la posguerra civil en España, los rebeldes todavía luchan en las montañas contra las tropas falangistas.

- La joven e imaginativa Ofelia (Ivana Baquero) viaja con su madre, embarazada y enferma, al campo para conocer y vivir con su padrastro, el sádico y cruel Capitán Vidal (Sergi López), en un antiguo molino.

- Durante la noche, Ofelia conoce a un hada y juntas van a un pozo en el centro de un laberinto donde se encuentran con un fauno (Doug Jones) que les cuenta que ella es una princesa de un reino subterráneo.

- Le dice que su padre la está esperando, pero que primero debe cumplir tres tareas peligrosas.

- En un mundo oscuro, duro y violento, Ofelia vive su mundo mágico intentando sobrevivir a sus tareas y volver a ver a su padre.