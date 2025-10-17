Reabre el Isic seis bibliotecas en la sierra de Badiraguato

Seis bibliotecas públicas de Badiraguato que, por diversas circunstancias se encontraban cerradas desde hace años, fueron reabiertas, están operando y en ellas se promoverá el hábito de la lectura en ese municipio, específicamente en la zona serrana.

La reapertura, informó Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, es resultado de un esfuerzo interinstitucional entre dependencias federales, estatales y municipales.

Añadió que dichas bibliotecas se hallan ubicadas en las comunidades de Surutato, Santa Rita, Otatillos, Tameapa, Huixiopa y San José del Llano, y operan en los inmuebles de los centros de Educación Media Superior a Distancia del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

Señaló que esta apertura implicó sumar las voluntades y esfuerzos de la autoridad municipal, a través del presidente municipal José Paz López Elenes; estatal, por parte del director general de COBAES, Santiago Inzunza Cázarez, a través de las EMSAD, y federal, con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, a cargo de Rodrigo Borja y, por supuesto del Isic, que es quien opera este servicio.

Con ello, dijo son ya 166 bibliotecas públicas las que se encuentran en operación en la entidad, pues al inicio de esta administración se recibieron 180 bibliotecas de las cuales 20 estaban cerradas, y estas seis son parte de esas 20, además de que se han abierto algunas nuevas en Badiraguato y Mazatlán, conforme a la política del gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya, de transformar a Sinaloa mediante el decidido apoyo a la educación y la cultura.