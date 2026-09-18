Reactivan programas para niñez y adultos mayores en bibliotecas de Mazatlán

Con la finalidad de fomentar la lectura, estimular las habilidades cognitivas y ofrecer espacios de convivencia saludables lejos de las pantallas, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura, el Centro Municipal de las Artes y la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, reactivó sus programas gratuitos dirigidos a la niñez y a los adultos mayores.

Las iniciativas “Martes del Abuelo” y “Pequeños Lectores” forman parte de esta reactivación que busca fortalecer el aprendizaje y la movilidad integral con diversas actividades semanales en Mazatlán.

Estos programas se reactivan con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia saludables, alejados de las pantallas.

La medida busca incentivar la participación ciudadana en actividades culturales y educativas, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad mazatleca.

En la Biblioteca Ingeniero Manuel Bonilla, ubicada en la colonia Centro, los adultos leyeron La Independencia de México, de Ernesto de la Torre Villar, como parte de las fiestas patrias.

Los niños participaron en la lectura del relato homónimo de José Manuel Villalpando, seguido de un taller de manualidades alusivo.

La Biblioteca Margarita Ramírez de González, en Infonavit El Conchi, ofreció la lectura del cuento “El maíz de la hormiguita”, de Elisa Ramírez Castañeda.

Se promovió la reflexión sobre valores como el respeto, el amor y la tolerancia.

Los participantes elaboraron la manualidad “Paloma de la Paz” y jugaron Lotería.

El personal de la Biblioteca de El Quelite acudió al Jardín de Niños Hans Christian Andersen. Compartieron el cuento “La espada en la piedra” con alumnos de segundo grado.

Los niños decoraron la imagen de la espada con papel picado y realizaron dinámicas de estimulación motriz.