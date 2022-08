Realiza Melissa Gómez taller Expresivo de Collage Artístico

El saber un poco sobre la historia y las principales obras que se han realizado con esa técnica, es lo que han aprendido quienes participan en el Taller Expresivo de Collage Artístico, que se imparte en el Museo de Arte de Mazatlán.

La artista plástica Melissa Gómez Brito, quien es estudiante del Centro Municipal de Artes, por tres semanas ha impartido el taller, que se efectúa los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 horas en el Salón Audiovisual del recinto de la Venustiano Carranza.

El taller comprende diferentes temáticas como la historia misma de la técnica del collage, sus mayores exponentes y su posición en la actualidad en el arte contemporáneo.

En clase, la profesora comentó que además de la teoría, los asistentes han tenido tardes de intensa practica, ya que lo importante es la creación del arte artístico.

“¿Por qué Collage?, porque siento que es un arte de por-art del arte, que está expuesta a críticas, que la han dejado de lado durante mucho tiempo cuando tiene muchas finalizaciones, como guiar ideas y darnos un buen balance para ver qué es lo que tiene la cultura en general, qué nos puede mostrar”, señaló.

“Más que un simple Collage de fotografías o un fotomontaje, nos puede mostrar muchas cosas más que una simple imagen, nos puede dar ideas, nos puede mostrar la historia, nos puede mostrar qué es lo que quiere la sociedad, nos puede dar muchas ideas de sobre qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, entonces por eso elegí esta rama, es lo que me dedico la mayor parte de mi tiempo, y es lo que me gusta, su historia, sus inicios“.

Durante las sesiones se han impartido diversos ejercicios como los procesos creativos a través de la línea y el círculo, el recorte de papel y pegado aleatoriamente, en pequeño formato, llenado en formas geométricas superponiendo y yuxtaponiendo pedacitos de papel.

Así mismo, han hecho ejercicios bidimensionales en diferentes formatos, con diversos materiales, con el fin de crear transparencias y dimensiones con papel traslúcido, albanene, mantequilla.

La artista mencionó que el grado de complejidad durante este taller fue avanzando con ejercicios bidimensionales y tridimensionales, con recortes de cromos viejos, usando texto e imagen, fotomontajes, fondo y figuras y al estilo DADÁ, de acuerdo a como se ha ido desarrollando el taller.

”En la primera Guerra mundial en 1916, surgió un escritor, muy famoso, que se llamaba Luis, que habla sobre el Dadaismo, que dijo alto, yo no estoy de acuerdo con lo que esta pasando con la sociedad, no me gustaba nada lo que estaba sucediendo, porque tenemos que ir y aplaudir lo que están haciendo estas personas que nos están perjudicando, y entonces empezaron a recolectar fragmentos de cosas que quedan de la guerra, como pedazos de basura, pedazos de papel, de cartón, fragmentos de la guerra y empiezan a ser collages, que son politizados, porque hablar de cosas perturbadoras, porque hablan de la muerte, de carreras políticas, cómo los políticos están destrozado la sociedad, ahí nacen los artistas Dadas, que van en contra de la sociedad o en contra de los movimientos sociales”, dijo.

El taller culminará este viernes 26 de agosto, en una ceremonia de clausura, en la cual los alumnos podrán presentar sus trabajos realizados durante las clases.