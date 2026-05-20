Realizan el taller ‘Perfiles creativos: un acercamiento a tus desafíos’

Con una asistencia que llenó por completo el espacio destinado para la actividad, inició este lunes el taller “Perfiles creativos: un acercamiento a tus desafíos”, impartido por el maestro Miguel Alonso Gutiérrez en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, actividad organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de dicho recinto.

La bienvenida al nutrido grupo de participantes estuvo a cargo de la maestra Claudia Apodaca, quien celebró la entusiasta respuesta del público a esta propuesta formativa enfocada en el pensamiento creativo y el desarrollo de herramientas para afrontar retos tanto en el ámbito profesional como personal.

Desde el arranque de la sesión se pudo apreciar la diversidad de perfiles reunidos en el taller, con la participación de personas de distintas edades y profesiones, entre ellas arquitectos, artistas visuales, psicólogos y público interesado en fortalecer sus procesos creativos.

Como parte de la dinámica inicial, el maestro Miguel Alonso Gutiérrez comenzó presentándose ante el grupo e invitando a los asistentes a compartir también quiénes eran y desde qué disciplinas o experiencias se acercaban al taller, generando un ambiente de apertura, diálogo e intercambio.

Posteriormente, lanzó una de las preguntas eje de la jornada: “¿Cómo abordar los procesos creativos más como preferencia que por habilidad?”, detonando la reflexión colectiva en torno a la creatividad entendida no únicamente como un talento innato, sino como una práctica que puede desarrollarse y fortalecerse desde distintas perspectivas y metodologías de pensamiento.

Durante las sesiones, el maestro Miguel Aloso Gutiérrez irá proponiendo ejercicios y dinámicas orientadas a potencializarlas capacidades de identificación y resolución de problemas, así como ampliar las formas de aproximarse a distintos desafíos creativos y laborales. A través del intercambio de experiencias y perspectivas entre los asistentes, se busca además generar un espacio de aprendizaje colaborativo y exploración personal.

El tallerista cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito teatral y cultural, especiamente en Sinaloa. Como director de escena, entre los que destacan producciones musicales de gran formato como la Novicia Rebelde, El hombre de la Mancha y Anita la Huerfanita.

En el ámbito académico, ha sido titular de la Cátedra de Teatro “José Limón” en el Colegio Sinaloa, donde ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de artistas y docentes, abordando desde la historia del teatro clásico hasta corrientes contemporáneas. Ha impartido cursos, diplomados en diversos centros de las artes del país, entre ellos el Cenart y centros estatales en Veracruz, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.