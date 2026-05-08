Realizan la edición 35 de ‘Subastarte Masin 2026’

Con una participación de casi 50 artistas, se realizó la edición número 35 de la tradicional Subastarte Masin 2026, evento organizado por la Sociedad de Amigos del Masin, en conjunto con el Instituto Sinaloense de Cultura. Dicho evento, reunió en el gran patio de este recinto, obras de figuras consagradas, artistas emergentes y locales, como David Alfaro Siqueiros, Alejandro Pintado, Analís Vasconcelos, Francisco Toledo, Jan Hendrix, Vladimir Kora y muchos más.

Obras de casi 50 artistas se subastan en esta edición 2026.

Rosa Bertha Sañudo Álvarez, presidenta de la Sociedad de Amigos del Masin, manifestó que este 2026, el Museo de Arte de Sinaloa celebra 35 años de existencia, en los cuales ha desempeñado un papel determinante en la conformación de una oferta cultural sin precedentes en el ámbito de las artes visuales en nuestro estado, y es además, guardián de una importante colección de arte moderno mexicano así como de grandes artistas sinaloenses. “Desde entonces, esta sociedad ha dado cumplimiento al compromiso de velar por el buen destino de este museo y el acervo que este resguarda y de constituirse como el principal procurador de apoyos y contribuciones por parte de la sociedad civil”, dijo.

Rosa Bertha Sañudo Álvarez, presidenta de la Sociedad de Amigos del Masin.

Sañudo Álvarez resaltó también que Subastarte, es una iniciativa a beneficio del Masin, donde los recursos obtenidos de esta subasta son destinados a dar soporte a sus funciones, así como al mejoramiento de las condiciones de su histórico edificio, para la exhibición de obras de arte y la atención a sus visitantes. Una subasta que regresa después de un par de años en los que tuvo que poner pausa a la realización de la misma, esto debido a circunstancias adversas, y que hoy ha sido retomada en favor de este importante recinto para los sinaloenses. “Hoy más que nunca, estamos convencidos de la importancia de contar con espacios de intercambio cultural que trasciendan e impacten en la vida todo sinaloense. reiteramos nuestro compromiso y entusiasmo por continuar fortaleciendo a este museo, patrimonio cultural”, subrayo.

Previo a la subasta, los asistentes tuvieron la oportunidad de admirar las piezas de arte.

Inna Teresa Álvarez, directora del Museo de Arte de Sinaloa, detalló la gran labor que ha hecho la Sociedad de Amigos del Masin, cumpliendo ya más de tres décadas apoyando a este recinto a través de eventos como lo es esta subasta, ofreciendo una obra muy variada de grandes artistas consagrados, reuniendo también a artistas locales como Luis y Fernando Brito, Irene Clouthier, Lucía Oceguera, entre otros, reuniendo más de 56 piezas para esta edición. “Creo que el impacto que evento ha tenido, se ha visto principalmente en las mejoras del recinto, ejemplo de ello es la reciente mejora que se hizo a la sala de arte, que antes era una biblioteca, y todo el cambio que hoy presente se logró gracias a esta subasta, entre otras áreas, apoyando igualmente al funcionamiento, acondicionamiento del mismo”, expresó.

Uno a uno de los lotes fue presentado por Memo Martínez, el “Rey de las Subastas”.

Agregó que la adquisición de arte hoy en día ha crecido en Sinaloa, gracias a que hay más personas interesadas en comprar arte, en crear su propia colección, sobre todo se ha visto la participación de más jóvenes. “Una obra de arte jamás se va a devaluar, al contrario, su valor incrementa, entonces el arte siempre va a estar a la alza, y hoy es un buen día para adquirir arte, aquí hay cuadros, escultura, grabado y fotografía, una muestra muy variada”, destacó. Quien también mostró su emoción por volver a Sinaloa, fue Memo Martínez, el llamado “Rey de las subastas”, manifestando que en Sinaloa existe un mercado importante de personas que les gusta adquirir arte. “Culiacán es una tierra a la que le tengo mucho cariño, su gente es maravillosa, y este proyecto me parece fantástico, porque es en apoyo a uno de los museos más importantes del país, además hay que decirlo, el interés del sinaloense por adquirir arte es muy grande, además, aquí hay mucho artista importante y lo mejor de esto es, que existe mucha solidaridad entre ellos, y una sociedad que siempre está curiosa de saber qué es lo que están haciendo, produciendo, generando un mayor interés por el coleccionismo”, expresó Martínez.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura.

Finalmente, Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura, quien en su mensaje resaltó que la Sociedad de Amigos del Masin, está integrada por distintas personalidades de la sociedad civil y la iniciativa privada, la cual tiene una sola bandera, velar por el buen destino del museo y acervo que resguarda. “Esta subasta a la que acudimos hoy, es apenas la más visible de sus obras y la consecuencia natural, son las obras que han realizado los últimos años. No es el momento para detenernos en detalles de sus contribuciones, sólo mencionaremos la hermosa biblioteca que está encima de la librería del Masin y el libro del 30 aniversario”, detalló

Más de 150 personas se dan cita a la subasta.