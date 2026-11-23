El ambiente del Carnaval Internacional Mazatlán 2027 comenzará a tomar fuerza este jueves 26 de noviembre con la celebración del Primer Cómputo, que tendrá como escenario el Lienzo Charro de la Colonia Juárez, donde las porras y simpatizantes de los aspirantes se reunirán para conocer los primeros resultados de la contienda.

La actividad está programada para iniciar a las 18:00 horas, al concluir la primera manifestación carnavalera, cuyo recorrido comenzará a las 16:00 horas sobre la avenida Juan Pablo II, junto a los campos deportivos Antonio Toledo Corro, para avanzar por distintas vialidades hasta llegar al recinto ubicado en la calle Enrique Pérez Arce.

El acceso al Lienzo Charro será por la calle Doctor Ángel Armenta.Bajo el lema “Amamos Nuestras Tradiciones”, la edición 2027 tendrá en esta primera jornada un encuentro entre las porras que respaldan a quienes buscan convertirse en soberanos de la máxima fiesta porteña.

En la contienda por el reinado infantil participan Marían Ainoa, de la porra azul pastel, y Karen Arleth, de la porra lila. Mientras que por la corona de Rey de la Alegría compiten Gabriel Cervera, representante de la porra azul rey, y Martín Irigoyen, de la porra roja, luego de la renuncia de Alan Larios Preciado por motivos personales.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, cada aspirante deberá reunir un mínimo de 60 mil votos para mantenerse en la competencia.

La celebración también tendrá un programa artístico que incluirá la participación de la Academia Ballet Folclórico Mazahuat & All Dance, dirigida por Blanca Ibarra y Eduardo Lizárraga, así como la música de Grupo Fussión.

A esto se sumarán una exhibición de la Asociación de Charros de Mazatlán y la presentación de las escaramuzas Las Perlitas de Mazatlán.

En la fiesta también estarán presentes las nueve candidatas a Reina del Carnaval 2027, Dayra Ontiveros, Samantha Bastidas, Angy Escalera, Lidia Calderón, Kassandra García, Sheyla Trapero, América Velarde, Brigette Ambriz y Emilia Sofía, quienes participarán con sus respectivas porras.

En el evento se contará además con la presencia de las soberanas del Carnaval 2026, Anahí I, Mariana I, Eileen I, Noelia I y Elisa, así como del Rey de la Alegría, Javier Osuna “El Chiras”, y los integrantes de su corte real.

Con música, danza, tradición charra y el entusiasmo de las porras, el primer cómputo marcará uno de los encuentros iniciales rumbo al Carnaval Internacional Mazatlán 2027, que se celebrará del 4 al 9 de febrero.