Recibe Alexis Casas Eleno el Premio de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2025

El escritor y dramaturgo Alexis Casas Eleno recibió el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia “Luisa Josefina Hernández” 2025 por su obra “Para llegar a Roma”.

Al evento asistieron diversas personalidades, entre ellas el subsecretario de Cultura Comunitaria para el Bienestar, Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal, en representación de la titular de la Secretaría de Cultura, Alma Delia Abrego Ceballos; el coordinador nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Luis Mario Moncada, y el director editorial de Fomento a la Lectura, Francisco Javier Fernández Aceves.

En su intervención, Luis Mario Moncada explicó a la esencia del arte escénico, al señalar que el teatro, a diferencia de la literatura, es una experiencia única donde un público y un grupo de actores se reúnen para compartir una vivencia común: “El teatro contemporáneo enfrenta un desafío distinto: convertir el espacio en una experiencia compartida”.

Agregó que al autor premiado le dará mucho gusto que su obra se publique y pueda ser leída; sin embargo, será infinitamente más satisfactorio que cobre vida, como ocurrió con la lectura dramatizada de fragmentos de la obra a cargo de los actores Beatriz Araceli Mancilla Razo y Andrés García Moreno, y que sea el público en el teatro quien descubra qué les sucede a los personajes y en qué medida puede identificarse con ellos.

Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal destacó la relevancia del galardón, al señalar que en casi cincuenta años de historia ha sido otorgado a las y los dramaturgos más importantes del país.

“Nos convoca una ocasión significativa: la entrega del Premio Bellas Artes de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2025, que honra la memoria de una de las voces más lúcidas de la escena mexicana y, al mismo tiempo, celebra la potencia de la escritura dramática contemporánea. Estamos hablando del premio de dramaturgia más importante del país, que han recibido los mejores dramaturgos de México”.