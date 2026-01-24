Recibe Andrés Cisnegro el Premio de Poesía Editorial Praxis

El escritor Andrés Cisnegro recibió el Premio de Poesía Editorial Praxis por su obra 79 noches de indefinible silencio (circo de cámara), en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.

Al recibir el galardón, considerado un referente en el panorama lírico contemporáneo, el poeta Andrés Cisnegro (1979) expresó que la poesía siempre lo ha emocionado y apasionado, al igual que la vida misma y la lucha social.

“La poesía debe mantenerse en la calle, frente a la gente y al mundo, y no meterla en lugares aislados”.

Este reconocimiento lo entrega el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL).

Autor de más de una docena de poemarios, apuntó que “la nuestra es una guerra silenciosa y no armamentista; es importante escuchar el indescifrable silencio que tanto nos revela. La palabra es el diseño invisible de cada cosa visible que tenemos enfrente, empezando por nosotros mismos”.

De acuerdo con el acta del jurado, integrado por las y los poetas Valeria Guzmán Pérez, Hortensia Carrasco y Francisco Trejo, la obra —seleccionada entre 71 trabajos— presenta un equilibrio estético entre estructura y lenguaje, y ofrece una propuesta imaginativa y original.