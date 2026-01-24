Recibe Andrés Cisnegro el Premio de Poesía Editorial Praxis

El escritor Andrés Cisnegro recibió el Premio de Poesía Editorial Praxis por su obra 79 noches de indefinible silencio (circo de cámara), en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.
Al recibir el galardón, considerado un referente en el panorama lírico contemporáneo, el poeta Andrés Cisnegro (1979) expresó que la poesía siempre lo ha emocionado y apasionado, al igual que la vida misma y la lucha social.
“La poesía debe mantenerse en la calle, frente a la gente y al mundo, y no meterla en lugares aislados”.
Este reconocimiento lo entrega el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL).
Autor de más de una docena de poemarios, apuntó que “la nuestra es una guerra silenciosa y no armamentista; es importante escuchar el indescifrable silencio que tanto nos revela. La palabra es el diseño invisible de cada cosa visible que tenemos enfrente, empezando por nosotros mismos”.
De acuerdo con el acta del jurado, integrado por las y los poetas Valeria Guzmán Pérez, Hortensia Carrasco y Francisco Trejo, la obra —seleccionada entre 71 trabajos— presenta un equilibrio estético entre estructura y lenguaje, y ofrece una propuesta imaginativa y original.
Añade que cada una de las 79 revelaciones articula lo íntimo y lo cósmico, atravesadas por referencias al cine, la música y la fotografía, lo que convierte al libro en un diálogo con múltiples lenguajes, a través de neologismos, anáforas e imágenes sinestésicas.
La coordinadora nacional de Literatura, Nadia López García, presentó a las y los participantes en la entrega del premio. Por su parte, el editor y principal promotor del galardón, Carlos López, señaló que este se entrega de manera ininterrumpida desde hace 18 años, con el objetivo de reconocer y proyectar las voces más innovadoras de la poesía actual.
La poeta poblana Hortensia Carrasco (1971), quien recibió el año pasado este reconocimiento, destacó que el libro ganador tiene un formato original y novedoso. “El autor, a través de la palabra, puede conducirnos a un estado distinto, ya que en su poemario reúne artes plásticas, medios audiovisuales, ritmo y musicalidad”. En tanto, la periodista y poeta Yolanda de la Torre señaló que Andrés Cisnegro posee una de las poesías más elevadas de nuestro tiempo.
El premio consiste en la publicación del libro, así como en la entrega de un diploma, una obra pictórica y una colección de libros de la editorial Praxis.