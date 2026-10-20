Recibe Claudia Morales Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2026

La escritora chiapaneca Claudia Morales recibió el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2026 en Morelia, por “Basta con saber que yo misma soy culpable”. Es la décima mujer en obtener este reconocimiento en 48 ediciones, destacando su aporte literario.

La ceremonia se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, donde la autora recibió 200 mil pesos y un diploma. Su obra fue seleccionada por el jurado por recrear el perfil de Laura Méndez de Cuenca, escritora del Siglo 20.

Este reconocimiento cobra relevancia al ser Morales la décima mujer en recibirlo en 48 ediciones, lo que invita a reflexionar sobre las brechas de desigualdad y las dificultades históricas que han limitado el espacio de las mujeres en la literatura. También resalta la importancia de recuperar sus voces.

La novela “es una invitación a reflexionar sobre las dificultades que han enfrentado las mujeres para dedicarse a la escritura y sobre la importancia de recuperar las voces de quienes, pese a sus aportaciones, a veces han permanecido al margen de nuestra memoria literaria nacional”, expresó Tamara Sosa Alanís, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán.

Por su parte, Claudia Morales agradeció a Laura Méndez de Cuenca, a quien consideró una “fascinante narradora, cuentista pensadora”. Precisó que su intención era “crear más que una novela, un conjuro para traerla entre los vivos y que nos contara lo que fue ser escritora en la segunda mitad del Siglo 19”.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el Gobierno de Michoacán, por medio de su Secretaría de Cultura, organizaron la entrega del galardón.

Minerva Reynosa Álvarez, coordinadora nacional de Literatura del INBAL, destacó el papel de la literatura en la construcción de comunidad. “Escritoras y escritores amplían, construyen y renuevan nuestra manera de ver el mundo”, afirmó.

Reynosa Álvarez afirmó que la novela “establece un diálogo entre dos momentos de la vida de la escritora Laura Méndez de Cuenca y una contemporánea que, fascinada por su figura y su obra, se acerca a ella desde el presente”.

El jurado, integrado por Laura Baeza, Yuri Bautista y Omar Delgado, otorgó el premio por “recrear puntualmente el perfil y la escritura de Laura Méndez de Cuenca, estableciendo un juego literario entre el pasado y el presente”. Resaltó la propuesta estética para abordar los matices de una creadora de su tiempo.

Claudia Morales es escritora, investigadora y docente. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en Antropología Médica por la Universidad de Massachusetts Amherst.

Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Fulbright. Actualmente imparte clases en la Maestría en Escritura Creativa de Dominican University of California y realiza un posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Es autora de “No habrá retorno”, “Hospitalidad” y “Cálao Bicorne”. En 2024 obtuvo el Premio de Literatura Internacional Literal Latin American Voices por su libro de cuentos “Lacandona Speed”.