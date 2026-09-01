Recibe el escritor Sergio Ceyca el apoyo del PECDA como creador con trayectoria

“La primera vez que me dieron la beca a mí fue en 2017 o 2018. Me la dieron en la categoría de Jóvenes Creadores, fue la primera beca que tuve. Es una beca que a largo plazo ayuda en muchas cosas porque sirve como un primer escalón para empezar a generar tu proyecto”, señaló Ceyca.

Vía telefónica, desde la Ciudad de México, el escritor sinaloense compartió que cuando estaba chico veía que los escritores grandes, que ya empezaban a tener trayectoria, pedían las becas y se las daban, tomando la iniciativa de buscar una beca para él también.

Esta distinción llega tras una década de labor, ocho años después de su primera beca PECDA como Joven Creador. La selección actual representa un paso en su carrera, consolidando su transición hacia un autor con experiencia en el ámbito literario.

El escritor Sergio Ceyca fue seleccionado para recibir el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2026 en la categoría Creador con Trayectoria, marcando un reconocimiento a su consolidada labor literaria y su evolución profesional.

Señaló que cuando un artista apenas va empezando, y desea vender una idea, resulta un poco frustrante, porque espera que así se la compren porque es muy buena, para caer después que a veces las ideas no son tan buenas, al no ser seleccionado para una beca.

Resaltó que aunque un artista creativo sea o no seleccionado para la beca, esta no define la trayectoria de nadie, pero sí ayuda a ir subiendo escalones o ir preparando cosas nuevas; pero, la calidad literaria de un autor, de un artista plástico, de una bailarina o de un músico, no se mide por las becas que tiene.

“Las becas, si acaso, ayudan a financiar ciertos proyectos que de otra manera no serían financiados. Yo tengo tres libros. El primero, que se llama No tendrás perdón, lo metí en su momento a lo que era el FOECA y no lo aprobaron; aun así escribí el libro y fue la primera publicación que tuve en forma”.

Ceyca detalló que ya había aplicado a este programa en más de seis ocasiones, y nunca quedaba, algo que para otros podría ser frustrante, y resalta otra vez que las becas no definen la calidad de alguien, y menos de una persona que está en proceso de aprendizaje.

“Creo que es algo que tenemos que tener muy claro, principalmente porque de repente en Sinaloa, quienes ganan o no ganan las becas se vuelve motivo de contienda, cayendo incluso en la situación de que una misma persona ha recibido esta beca muchas veces, y si ha sido así, es porque ella o él supo cómo proyectar y mostrar su trabajo ante los jueces”.

Subrayó que, con este apoyo otorgado por el PECDA, llega para cubrir pendientes y avanzar a lo que sigue.

“Debo decir que este es mi primer reconocimiento como trayectoria, dejando atrás la categoría de joven creador, reconociéndome el trabajo que llevo hacia atrás, dándole un aire de importancia a mi trabajo como escritor”.

Ceyca detalló que para esta edición 2026 del PECDA, participó con la novela titulada En tierra de su sabiduría, mi pequeño iconoclasta, la historia de un niño en una especie de mundo escalera, una novela de fantasía muy ligera, la cual surge de otro proyecto de novela que aún sigue en el tintero, novelas que tienen dos raíces, la primera, es que todo está basado en sueños que he tenido, mostrando un mundo de escaleras, edificios, entre otros, que no llevan a ningún final.

“En esta historia, el niño vive con su abuela, ella fallece, y en este mundo de fantasía tienen un ritual de duelo, de que a la hora de morir, sus seres queridos tienen que romper el retrato de esa persona, en un ritual de aceptación, algo que el niño se rehúsa a hacer, y al no hacer esto, el ánima o espíritu de la abuela empieza a perseguirlo en forma de dragón, de ahí parte la premisa”, explicó Ceyca.

La novela aborda la temática de la imagen como creación y destrucción, conectando con el conflicto iconoclasta bizantino, donde la iglesia perseguía y destruía íconos religiosos por considerarlos herejía. En la obra de Ceyca, el niño defiende la imagen de su abuela en su proceso de duelo, aferrándose a su recuerdo.

El lanzamiento del libro, dijo, aún no está definido, aunque ya cuenta con el borrador, empezará a trabajar en ella el próximo año, mientras tanto, Sergio se encuentra en un proceso de transición, buscando editoriales más grandes y con mejor distribución, con la idea de publicar el libro en un espacio que ofrezca una distribución mucho más grande.

El reto de este nuevo libro, dijo, tendrá que ver con los límites de la imaginación.

“Si no tienes límites, si no tienes un cerco no puedes avanzar, y si tienes mucho cerco tampoco puedes avanzar, el reto será ir calibrando que tanto abro o cierro el foco, marcar la línea para que la historia no se me salga de las manos”.

Ceyca identifica una evolución en su escritura. Sus tres primeros libros y un cuarto libro de cuentos que proyecta para el próximo año, representan una primera etapa creativa centrada en la “salvación”. Sus personajes buscan escapar de situaciones que los sobrepasan, ya sean peligros externos o internos.

La segunda etapa, a la que pertenece En tierra de su sabiduría, mi pequeño iconoclasta, aborda la pregunta: ¿qué se hace una vez que se logra la salvación? Explora cómo los personajes se reintegran a la vida cotidiana y cómo disfrutan la existencia después de haber superado un duelo o una pérdida significativa.

Sus libros

El escritor cuenta con tres libros publicados. El primero, No tendrás perdón, una novela de terror social con un enfoque realista. Le siguió Magia moribunda, un libro de cuentos donde personajes periodistas experimentan situaciones sobrenaturales, incorporando elementos de ficción extraña.