Recibe el sinaloense Mario Bojórquez el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria

El poeta sinaloense Mario Bojórquez y la ensayista capitalina Melina Balcázar recibieron el Premio Bellas artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2026, en las categorías de Poesía y Ensayo, respectivamente, por sus trabajos Oratorio, de Jordi Valls Pozo y Crítica del Juicio, de Pascal Quignard.
En la Biblioteca Central Ricardo Garibay y dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo, se reconoció el trabajo de quienes, a través de la traducción literaria, contribuyen al intercambio entre lenguas, autores y comunidades lectoras.
En la categoría de poesía, el premio fue otorgado a Mario Bojórquez por la traducción de Oratorio, de Jordi Valls Pozo, mientras que en la categoría de ensayo fue reconocida Melina Balcázar por su traducción de Crítica del juicio, del escritor francés Pascal Quignard.
Al recibir el premio, Bojórquez compartió su alegría por estar en Pachuca, ciudad donde mantiene vínculos con escritores y amigos con quienes mantiene una conversación literaria iniciada hace años.
El poeta y traductor sinaloense explicó que la traducción de Oratorio, del poeta catalán Jordi Valls Pozo, forma parte de un trabajo de varios años dedicado a acercar la poesía escrita en otras lenguas a los lectores mexicanos.
Melina Balcázar mencionó que este reconocimiento reivindica el lugar los traductores como creadores y como personas capaces de ejercer su libertad a través de las palabras.
Con la obra de Pascal Quignard reflexionó sobre la idea tradicional de que traducir es una actividad subordinada a la creación original y descubrió la necesidad de reconocer la capacidad de quienes traducen para incidir en la lengua.
De acuerdo con los organizadores, ambas obras fueron distinguidas por su calidad, sensibilidad y rigor, así como por preservar la riqueza literaria y el sentido de los textos originales.
Durante la ceremonia se destacó que la traducción constituye una herramienta para ampliar el acceso a obras literarias y acercar a nuevos públicos distintas voces, perspectivas y tradiciones culturales.
El premio lleva el nombre de Margarita Michelena, poeta y traductora originaria de Hidalgo, cuya trayectoria es reconocida dentro de las letras mexicanas. El galardón busca reconocer a quienes, mediante su trabajo, establecen vínculos entre diferentes idiomas y tradiciones literarias.
La entrega del reconocimiento se llevó a cabo como parte de las actividades de la 26 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2026, espacio que reúne a autoras, autores, profesionales de las letras y comunidades lectoras.