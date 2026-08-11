Recibe el sinaloense Mario Bojórquez el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria

El poeta sinaloense Mario Bojórquez y la ensayista capitalina Melina Balcázar recibieron el Premio Bellas artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2026, en las categorías de Poesía y Ensayo, respectivamente, por sus trabajos Oratorio, de Jordi Valls Pozo y Crítica del Juicio, de Pascal Quignard.

En la Biblioteca Central Ricardo Garibay y dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo, se reconoció el trabajo de quienes, a través de la traducción literaria, contribuyen al intercambio entre lenguas, autores y comunidades lectoras.

En la categoría de poesía, el premio fue otorgado a Mario Bojórquez por la traducción de Oratorio, de Jordi Valls Pozo, mientras que en la categoría de ensayo fue reconocida Melina Balcázar por su traducción de Crítica del juicio, del escritor francés Pascal Quignard.

Al recibir el premio, Bojórquez compartió su alegría por estar en Pachuca, ciudad donde mantiene vínculos con escritores y amigos con quienes mantiene una conversación literaria iniciada hace años.

El poeta y traductor sinaloense explicó que la traducción de Oratorio, del poeta catalán Jordi Valls Pozo, forma parte de un trabajo de varios años dedicado a acercar la poesía escrita en otras lenguas a los lectores mexicanos.