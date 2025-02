Recibe galardón Fabio Morábito en la ‘Velada de las Artes’

En una noche llena de música y festividad carnestolenda, el escritor Fabio Morábito recibió el Premio Mazatlán a la Literatura 2025.

Con su obra Jardín de noche, el escritor italo-mexicano fue galardonado, en el marco de la Velada de las Artes denominada “Una Noche en Viena”, que se celebró en el Teatro Ángela Peralta.

Previo al espectáculo, Fabio Morábito, quien estuvo acompañado por el escritor y coordinador del premio Juan José Rodríguez; por los escritores y jurados, Braulio Peralta y Eve Gil; por Armida Llamas Estrada, secretaria general de la UAS y por Lucero Lizárraga y Desiré Ayón, Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 “La Perla”, fue distinguido.

El homenajeado, recibió de manos de Lucero I, su galardón, en tanto que de manos de Armida Llamas Estrada, recibió un premio económico de 100 mil pesos aportados por la UAS como estímulo a su actividad creadora en el mundo de las letras.

Durante su mensaje, el galardonado destacó la importancia de “pelearse” con las letras y cómo este premio lo motiva a seguir luchando por escribir.

Compartió un fragmento de uno de su libro El idioma materno, en donde escribió una anécdota denominada “El justificante perfecto”, en donde habla sobre el esfuerzo que realiza un escritor al pelarse con la narrativa, con los puntos y las comas, simbolizando así la búsqueda constante de la perfección en la escritura, porque dijo: “El escritor es aquel que se enfrenta a la dificultad de escribir y hace de esa dificultad, casi su misión, el sentido de su existencia”.

En su mensaje comentó estar contento de ser parte de ese grupo selecto de ganadores.

“Estoy además de muy contento, muy orgulloso de haber recibido el Premio Mazatlán de Literatura, que es uno de los más prestigiosos de las letras mexicanas, y me da mucho gusto haberlo recibido en esta ciudad que por varias razones, que ya explique en la presentación del libro que me es especialmente querida a pesar de que sólo la he visitado en dos ocasiones”, comentó.

“Quise leer esta anécdota, en donde el escritor es aquel que se enfrenta a la dificultad de escribir y hace de esa dificultad casi su misión, en el sentido de su existencia, mientras él escribe todos los demás redactan...quiero tomar este premio literario que se me concede esta noche que me llena de orgullo por todos aquellos que lo ganaron antes que yo, escritores que admiro y algunos de los cuales fueron más que mis colegas, sino mis maestros, quiero tomarlo cómo creo debería tomarse un premio literario, cómo el justificante perfecto que autoriza seguir luchando con las palabras, muchas gracias”, compartió..

Después de la ceremonia protocolaria, los presentes disfrutaron de “Una noche en Viena”, dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda, y con la que dan inicio las actividades de la máxima fiesta del puerto.

El público, que atiborró el TAP, disfrutó de la música de Johann Strauss, interpretada por la Camerata Mazatlán, el Coro Guillermo Sarabia y los solistas invitados Jéssika Arévalo (soprano), Andrés Carrillo (tenor), Vanessa Gama (soprano) y Sarah Holcombe (mezzosoprano), bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda.

En el gran espectáculo de música y danza, se interpretó “Baile de Graduados” y “El Murciélago” de Johann Strauss para celebrar al escritor galardonado y rendir homenaje al compositor austriaco en el bicentenario de su nacimiento.

También deleitaron sobre el escenario al público los artistas de la Compañía de Ballet de Mazatlán, dirigida por los maestros Zoila Fernández y Eduardo Blanco, y bajo la dirección de José Medina.

Mención especial

Durante la velada de aniversario, el Cronista de Mazatlán, Enrique Vega Ayala, destacó que este 2025 se celebra el centenario de los Juegos Florales por ello, por lo que se le rindió un reconocimiento a Raúl Rico González, quien ha sido el organizador de la máxima celebración cultural de Mazatlán durante los últimos 50 años.