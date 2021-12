$!Recibe Gilberto López Alanís el Premio Sinaloa de las Artes

El historiador sinaloense Gilberto López Alanís recibió el Premio Sinaloa de las Artes 2021 de manos del gobernador Rubén Rocha Moya y agradeció la nominación el rescate de este reconocimiento “tan necesario para quienes han puesto y ponen alma vida y corazón por la cultura en Sinaloa”

Durante la ceremonia de premiación, presidida también por Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, recordó que hace un mes era director del Archivo Histórico y al darse su relevo sus compañeros de la Corresponsalía de Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana decidieron que merecía ser su candidato a este premio.

“Me dijeron ‘ya no eres funcionario, y puedes aceptar ser nuestro candidato’ y no me negué”.

Entonces comenzó una intensa actividad sumando adhesiones y ahora, después de 32 años de servicio al gobierno del estado recibió el Premio Sinaloa de las Artes.

Compartió que nací en Guamúchil, Mocorito, hoy Salvador Alvarado, hace 77 años y se crio en un barrio proletario de Los Mochis, donde estudió desde el kínder hasta dos años de secundaria y el último en la pre vocacional de Culiacán, donde es hoy el Centro de Idiomas, vivió internado un año con estudiantes de todo el estado.

Luego partió a la Ciudad de México, entró al Instituto Politécnico Nacional, hasta terminar la carrera de Economista en 1968.

“En quinto año de la carrera me atrapó el movimiento estudiantil del 68, desde el 26 de julio hasta el 7 de octubre de ese año fungí como encargado de prensa del comité de lucha de la escuela superior de Economía. Nada más me convertí en militante operativo y político de una gesta juvenil que tuvo repercusiones mundiales”.