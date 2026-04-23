Recibe Gonzalo Celorio el Premio Miguel de Cervantes 2025

Ensayista, novelista, editor y actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, recibió este jueves el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores de España e Iberoamérica.

Los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz presidieron este 23 de abril, la entrega del Premio Cervantes 2025, que recogió el escritor mexicano Gonzalo Celorio, protagonista del acto principal de la Semana Cervantina, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

“La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades”, resaltó Celorio en su aceptación del galardón más importante de las letras en español.

“México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de La Mancha“, agregó el ensayista, novelista y editor mexicano.

Precisamente la huella del autor de Don Quijote de la Mancha ocupó parte del discurso Celorio, de 78 años, quien reflexionó también sobre la marcada influencia de su familia -con raíces en México, España o Cuba- en su carrera y obra literaria.

Celorio, nacido en la Ciudad de México en 1948, rindió homenaje a su linaje familiar, sobre todo el que procedía de Asturias y de Cuba, y celebró el humor en la literatura como una forma de sabiduría y resistencia.

Recordó que su abuelo salió de un caserío de Asturias a mediados del Siglo 19 para “hacer las Américas” y que su abuela materna nació en La Habana “cuando ésta era una provincia española”. De su padre también compartió que le escribía a su madre una carta de amor todos los días, aunque ambos estuvieran en casa.

“He dedicado toda mi vida a la palabra”, resumió el galardonado, repasando las múltiples facetas de una carrera donde destacan novelas como Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra y Mentideros de la memoria, así como los ensayos Los subrayados son míos o Cánones subversivos.

“Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo”, comentó por su parte el rey de España, Felipe VI, encargado de entregarle el galardón junto a la reina Letizia.

Algunos ganadores del Premio Cervantes

Celorio se unió a una selecta estirpe de escritores, los que tienen el máximo galardón de las letras en español. Entre ellos están algunos de los grandes autores de la literatura contemporánea, como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Alejo Carpentier, Camilo José Cela, Álvaro Mutis, José Emilio Pacheco, Nicanor Parra, Elena Poniatowska, Sergio Pitol, Sergio Ramírez, Ada Vitale y Fernando del Paso, entre otros.

Sobre su trayectoria

Con una prolífica carrera literaria que abarca títulos como Amor propio, El metal y la escoria, Y retiemble en sus centros la tierra, Tres lindas cubanas, Mentideros de la memoria y Los apóstatas, el autor recibió el galardón de manos del Rey de España Felipe VI.

Celorio fue director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, coordinador de Difusión Cultural, director de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes de la UNAM, así como director general del Fondo de Cultura Económica.