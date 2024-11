Recibe Leonel Rodríguez Benítez el Premio de Ensayo Histórico José C. Valadés

“Es necesario escudriñar en la historia de un pasado del que podamos sentirnos orgullosos, para que, en los años por venir, podamos tener luces que nos permitan seguir navegando en momentos difíciles como el que nos ha tocado vivir”, señaló el Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, al entregar el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2024, Leonel Rodríguez Benítez.

En el acto, celebrado en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, le acompañaron María Inés Amézquita Ochoa, directora de Patrimonio, Museos e Investigación; Rodolfo Arriaga, director de Programación; y Leonel Rodríguez Benítez, premiado por unanimidad del jurado, cuyo presidente, Rigoberto Rodríguez Benítez, hermano del galardonado, estuvo presente en el acto.

Avilés Ochoa comentó que “cuando me anunciaron al ganador de este premio, yo nunca pensé en Leonel, no porque no tenga la capacidad, sino porque él siempre ha abordado temáticas científicas, y yo no sabía que abordara temas de la literatura, pero qué bueno que lo hizo, porque da para mucho”.

Felicitó a Leonel Rodríguez, quien fue premiado por su trabajo de investigación La imprenta en Mocorito, 1903-1912. Ediciones, libros y lecturas en el antiguo pueblo mágico: un pasaje histórico cultural, y agregó que, como diría José Alfredo, hay que seguir sacando juventud de nuestro pasado, y este trabajo hay que publicarlo junto con otros que están pendientes.

El premio consta de 100 mil pesos y la publicación de los ensayos ganadores, cambiándole el nombre para honrar a José C. Valadez, uno de nuestros más grandes historiadores.