Recibe Roxana Elvridge-Thomas el Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025

LOS MOCHIS._ En una noche dedicada al poder de la palabra, la poeta, directora teatral, escritora y académica Roxana Elvridge-Thomas recibió el Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025, en una ceremonia celebrada en la Feria del Libro Los Mochis 2025. El galardón, otorgado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura, lo entregó Juan Avilés Ochoa, director general del Isic y el alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez. La poeta Ernestina Yépiz, directora de Literatura de la institución, destacó que el jurado integrado por Claudia Hernández de Valle Arizpe, Eduardo Domínguez Argueta y Julia Melissa Rivas Hernández, reconoció en la obra de Elvridge-Thomas “una galería sonora donde la emoción se cumple a través del pensamiento”, convirtiéndola en referencia imprescindible para nuevas generaciones de lectores y escritores.

Visiblemente conmovida, la galardonada agradeció el reconocimiento y celebró que este premio honre la palabra, especialmente la palabra femenina, en tiempos en que, dijo, “parece devaluarse”. El director general del Isic señaló que, tras meses llenos de actividad literaria, Sinaloa se consolida como uno de los epicentros literarios del país. El alcalde de Ahome subrayó que este reconocimiento coloca a la ganadora entre las voces más destacadas de la literatura mexicana contemporánea. Roxana Elvridge-Thomas recibió una placa de reconocimiento y un estímulo económico de 100 mil pesos. La ceremonia contó con la presencia de la Directora del IMAC, María Teresa Flores; la Presidenta de DIF Ahome, Marissa Menéndez De Llano Chávez, así como Alfonso Orejel, coordinador del Comité Organizador de la Feria y un público numeroso amante de la lectura.

Evocan poeta mochitense Norma Una intensa jornada de actividades se desarrolla en la Feria del Libro de Los Mochis. La poeta Ernestina Yépiz, también directora de Literatura del Isic, presentó “Muestrario Poético Norma Bazúa”, con el que se inauguró el Primer Encuentro de Poesía Norma Bazúa, que reúne a alrededor de 20 poetas. Yépiz recordó que Bazúa, nacida en 1928 en Los Mochis, comparte generación con la reconocida escritora sinaloense Inés Arredondo, reforzando la relevancia de ambas figuras para la literatura del estado. El escritor Isaac Cordero acompañó la presentación y reconoció la importancia de que la Feria del Libro dedique un espacio específico a la poesía en esta edición. “El encuentro Norma Bazúa funcionará como una plataforma para quienes buscan que su voz se lea y se escuche. Es también un homenaje a una carrera literaria prodigiosa que coloca a Los Mochis en el mapa literario del país”, señaló. Cordero destacó que el muestrario, preparado por Yépiz a partir de La desnudez de las palabras, ofrece un recorrido por las distintas etapas creativas de Bazúa: la niña que quiso ser marinero, la mujer que encuentra un amuleto en las palabras, la artista que dialoga con Varo y la poeta que mira la muerte con serenidad. El Muestrario confirma lo esencial: Norma Bazúa es una poeta que piensa desde la imagen, siente desde el ritmo y nombra desde el asombro. Su obra, expresiva y luminosa, reafirma su lugar como una de las grandes voces poéticas de Sinaloa.

Salomón Sánchez Ruiz y su admiración por Porfirio Díaz El escritor e investigador contemporáneo Salomón Sánchez Ruiz presentó su libro “Porfirio Díaz revolucionario”, en el que argumenta que Díaz fue un “héroe del 2 de abril” y “el mejor presidente de México”, y destaca su participación en la defensa de la patria contra la invasión norteamericana y la intervención francesa, y los logros que desde su perspectiva lo llevaron a México a ser reconocido mundialmente. El libro analiza el papel de Díaz dentro de la revolución capitalista global, situándolo no solo en el contexto nacional, sino como parte de una transformación planetaria iniciada siglos atrás y fortalecida por movimientos históricos como las revoluciones de Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Bajo esta mirada histórica amplia, el autor dijo que la obra plantea que, procesos como la Revolución Mexicana de 1854-1910, así como la labor de los llamados Hombres de la Reforma, se insertan en una corriente mundial de cambios económicos, políticos y sociales que marcaron el rumbo del Siglo 19 e inicios del 20.

