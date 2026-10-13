Recibe Silvia Tomasa Rivera el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2026

Por una obra poética que, a lo largo de más de cuatro décadas, ha explorado la memoria, las emociones, las desigualdades sociales y las distintas formas de resistencia, la escritora Silvia Tomasa Rivera recibió el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2026.

En el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, la autora veracruzana recibió el galardón en una ceremonia encabezada por Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Ernestina Yépiz, directora de Literatura del Isic, y Azucena Manjarrez, directora de la Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otros representantes culturales.

Ahí se dio lectura al acta del jurado, integrado por Carla Faesler, Adriana Pacheco Rondán y Claudia Hernández de Valle-Arizpe, que decidió otorgarle el premio por unanimidad por la libertad expresiva de Rivera, la fuerza de su lenguaje y la capacidad de su poesía para abordar temas como la autonomía del cuerpo, las identidades, las relaciones de género, las tensiones sociales y políticas, los mitos, la memoria y la resistencia.

De acuerdo con el acta, leída por Ernestina Yépiz, directora de Literatura del Isic, desde sus primeras publicaciones, la obra de Rivera llamó la atención de lectores, editores y críticos, y que su voz ha contribuido a abrir camino a otras poetas en México.

Al recibir el reconocimiento, Rivera agradeció a las instituciones convocantes y destacó el significado de un premio dirigido a escritoras con una trayectoria consolidada.

Recordó que este reconocimiento permite valorar el trabajo de mujeres que han dedicado gran parte de su vida a la literatura y que, después de muchos años de escritura, continúan construyendo su obra.

“Es muy importante pensar en el presente y ver que lo que estamos haciendo ahorita en nuestro presente es la continuación de lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo, que es literatura”, expresó.

La poeta habló también de la particularidad del trabajo literario, que, a diferencia de otras actividades, no termina necesariamente al concluir una jornada, pues las ideas, los personajes y las historias acompañan a quien escribe incluso durante el descanso.

“Los autores, nuestro material de trabajo son nuestros sentimientos, no solo nuestros sentimientos, o sea, no es nada más nuestro conocimiento sobre las cosas. Trabajamos por lo que sentimos, no por lo que sabemos, no por lo que creemos”, afirmó.

Para la autora, la poesía implica un trabajo constante con la memoria, la conciencia y el amor, además de una relación permanente con las experiencias y emociones que alimentan la escritura.

Agradeció el respaldo institucional a la literatura y señaló la importancia de mantener apoyos para quienes han dedicado su vida a las letras.

Durante su intervención, Yépiz destacó la importancia de generar espacios de conversación y encuentro alrededor de la literatura, particularmente de la poesía, como una manera de ensayar otras formas de relacionarse y habitar el territorio.

Señaló que el trabajo del Centro de Literatura busca construir redes y puentes entre escritores y lectores, desde una perspectiva colectiva en la que el lenguaje pertenece a todos.

La ceremonia formó parte de las actividades del Encuentro de Literatura Inés Arredondo, que reúne distintas voces y expresiones artísticas para propiciar el diálogo sobre la creación literaria.

Nacida en El Higo, Veracruz, Silvia Tomasa Rivera ha desarrollado una trayectoria alejada de las estrategias comerciales y las exigencias del mercado, con una escritura que, de acuerdo con el jurado, mantiene su fuerza sin sacrificar la emoción y la belleza.