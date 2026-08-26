Recibe Silvia Tomasa Rivera Premio ‘Bellas Artes Inés Arredondo 2026’

Silvia Tomasa Rivera obtuvo el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2026 por su trayectoria. El galardón, anunciado en Culiacán, reconoce una obra poética marcada por la memoria, la resistencia y el campo mexicano.

La obra de Rivera, construida a lo largo de más de cuatro décadas, ha enriquecido la literatura mexicana. Su voz poética está enraizada en la memoria, el campo mexicano y la libertad de las mujeres.

“El Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo refrenda la responsabilidad de las instituciones públicas de reconocer las aportaciones a las letras mexicanas”, indicó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

El jurado, integrado por Carla Faesler, Adriana Pacheco y Claudia Hernández de Valle Arizpe, consideró la obra de Silvia Tomasa Rivera. Destacaron su constancia sobre la dificultad de escapar de estructuras de poder, silencios impuestos y desigualdad social.

También resaltaron cómo la violencia atraviesa los cuerpos y condiciona la vida individual y colectiva. Subrayaron el registro de ritmos de su poesía, que van de la plegaria a la copla, y la fuerza de su lenguaje poético.

De manera unánime, el jurado decidió otorgarle el reconocimiento por la actualidad de temas presentes en su obra. Estos incluyen la autonomía del cuerpo, las identidades, las relaciones de género, las tensiones sociales y políticas, el mito, la memoria y la resistencia.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en colaboración con el Gobierno de Sinaloa, por medio del Instituto Sinaloense de Cultura, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, otorgaron el reconocimiento.

Nacida en El Higo, Veracruz, el 7 de marzo de 1955, Silvia Tomasa Rivera llegó a Ciudad de México a fines de los años setenta. Publicó sus primeros poemas en 1984 en La Cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, y en Nexos.

Más tarde escribió la columna Corriente del vivir en La Jornada. Vivió veinte años en la capital del país, regresó a Veracruz y, desde hace una década, radica entre Tepoztlán y Cuernavaca, Morelos.

Su poesía, marcada por la atmósfera de su infancia rural, explora el campo mexicano, la montaña y el mar de Veracruz. Actualiza estos temas a partir de las urgencias de cada época.

Su libro más reciente, La tierra oscura. Poemas sobre Rubén Jaramillo, publicado por Fondo de Cultura Económica en 2023, aborda la figura de Rubén Jaramillo. Él fue asesinado junto con su familia en 1962 en las ruinas de Xochicalco, Morelos.

“Realmente no ha habido un cambio de mi proyecto literario inicial, solo he ido fortaleciendo mi idea original de escribir sobre el campo mexicano donde viví en mi infancia”, explicó la autora.

Sobre el significado del premio, Silvia Tomasa Rivera señaló: “Es un reconocimiento para mí, un agradecimiento para los lectores que me han seguido a lo largo de mi carrera. Es un honor que comparto con las mujeres de México que han dedicado su vida a las letras”.

Añadió sobre el papel de las mujeres en la literatura mexicana actual: “Ahora más que nunca ahondan en su interior sin miedo a la crítica. Lo único que prevalece en el ánimo de las escritoras actuales es la libertad”.

Entre los libros de Silvia Tomasa Rivera se encuentran Apuntes de Abril (1986), Duelo de Espadas (1987), Altamontaña (1994), Vuelo de Sombras (1994), Cazador (1997), Los Caballos del Mar (2000) y Luna Trashumante (2006). También ha publicado Flores que Matan (2008), Camino de Tierra (2009), En el Huerto de Dios (2014) y La tierra oscura y Poemas sobre Rubén Jaramillo (2023).