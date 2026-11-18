LOS MOCHIS._ En una edición emblemática por el cuarto de siglo de la Feria del Libro Los Mochis, la escritora capitalina Verónica Murguía consolidó una marca inédita en la historia cultural del estado, al recibir el Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026 apenas unos meses después de haberse alzado también con el Premio Nacional Gilberto Owen de Cuento. Durante la ceremonia, la autora de obras de narrativa fantástica e histórica como “Loba” aprovechó el foro para lanzar una advertencia frontal contra la hiperconectividad, los algoritmos y el avance de la inteligencia artificial. Ante lectores, promotores culturales y autoridades, Murguía señaló que detrás de las plataformas digitales y las herramientas automatizadas que simulan conversaciones humanas existen multimillonarios intereses comerciales, cuyo efecto real es fragmentar la atención y distanciar a las personas.

Frente a ese escenario, sostuvo que terminar la lectura de un libro completo representa hoy un acto de resistencia, libertad y reencuentro humano indispensable para no perder el rumbo colectivo. El director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, quien acudió en representación de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, subrayó el carácter histórico de este doble galardón obtenido por Murguía en menos de medio año. El funcionario destacó que su nombre se suma ahora al de figuras fundamentales como Elena Poniatowska y Coral Bracho, al tiempo que reconoció una trayectoria constante de casi una veintena de títulos dirigidos principalmente a niños y jóvenes, además de su labor en la traducción, el periodismo y la docencia.

Avilés Ochoa resaltó además que esta distinción refleja la política cultural de la actual administración estatal enfocada en impulsar y visibilizar la creación literaria hecha por mujeres. Por su parte, la directora de Literatura del ISIC, Ernestina Yépiz, dio lectura al fallo unánime emitido por el jurado integrado por Claudia Bañuelos, Andrés Acosta y Olivia Teroba. En el dictamen se valoró la solidez estética de Murguía para entrelazar la imaginación, la tradición medieval y la fantasía con una mirada crítica y sensible sobre las inquietudes de la sociedad contemporánea. El galardón incluyó una placa conmemorativa y un estímulo económico de 100 mil pesos.