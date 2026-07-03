Reciben alta participación de proyectos para PACMyC 2026

Con una participación de 102 proyectos recibidos en la edición 2026 del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), de habitantes de 17 municipios del estado, serán seleccionados los proyectos, entre los que se distribuirá un monto de 4 millones 400 mil de pesos, 47 m por ciento más del otorgado el año anterior, el cual será aportado en partes iguales por la Federación y por el Gobierno del estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

Cabe destacar que dichos apoyos se han incrementado en la actual administración siete veces más con relación al monto de los apoyos del último año de la administración anterior, cuando en 2021 se distribuía un monto de 513 mil pesos, a diferencia de este año, que se repartirán en total 4 millones 400 mil pesos entre los proyectos que serán seleccionados.

Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, sostuvo una reunión con los integrantes de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular, la instancia ciudadanizada que da seguimiento a los proyectos culturales comunitarios, que, en esta ocasión, como parte de la convocatoria 2026 recibió en total 102 proyectos participantes.

En la reunión estuvieron presentes la directora de Patrimonio, Museos e Investigación del Isic, María Inés Amézquita Ochoa; Claudia Ramos, directora de Administración y Finanzas y Tesorera de la CACREP; Servando Rojo, director del Centro INAH Sinaloa; Rosa Icela Aguilar, del departamento de Recursos Financieros; Graciela Parra, encargada del PACMyC en la entidad y Kathya De la Rocha, jefa del departamento de Museos Comunitarios.

Ee contó con la presencia en línea de Georgina Salvador, del departamento de PACMYC de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad y de los vocales del CAPREP 2026, Yamel Rubio, Juan Ramón Manjarrez, Rufino López y Rafael Ayala Aragón.

Avilés Ochoa destacó la cobertura del equipo de la Dirección de Patrimonio por todo el estado, lo cual se refleja en la participación de proyectos de 17 municipios que serán atendidos en la presente convocatoria.

De los 102 proyectos recibidos, se hará la selección que se anunciará próximamente, en ámbitos culturales como Artes y oficios tradicionales, Patrimonio alimentario, Cultura de paz, Literatura y comunicación en lenguas nacionales: indígenas y español; Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo, Prácticas sociales, rituales y actos festivos; Cultura diferenciada, Otras manifestaciones culturales y Artes de la representación.

Además de destacan proyectos que forman parte de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en riesgo.

El PACMyC tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la diversidad cultural mediante el financiamiento de proyectos culturales comunitarios que estimulen actividades locales, la creatividad, la autogestión y los procesos de investigación.